'The Killer': Michael Fassbender protagoniza primer tráiler de la nueva película de Netflix

‘The Killer’, la nueva película de David Fincher y Netflix, ya lanzó su primer tráiler oficial este martes 29 de agosto en YouTube y demás plataformas digitales. En efecto, Netflix se encargó de lanzar el teaser oficial del largometraje que cuenta la crisis psicológica por la que pasa Christian (Michael Fassbender), un sicario que comienza a resquebrajarse mientras continúa atendiendo los pedidos de sus clientes que lo contratan por sus habilidades para asesinar.

Asimismo, el primer avance de ‘The Killer’ confirmó su lanzamiento, solo en cines selectos, el próximo 28 de octubre. Del mismo modo, se supo que la película de suspenso psicológico se transmitirá por Netflix el 10 de noviembre.

El filme marcará la última película de David Fincher con Netflix luego de su experiencia en la plataforma como productor ejecutivo en ‘House of Cards’ y ‘Mindhunter’ y tras dirigir el drama biográfico ‘Mank’.

“Apégate a tu plan. No confíes en nadie. Apégate al plan. Rechaza la empatía. Apégate al plan. Anticípate, no improvises. Apégate al plan. Nunca cedas una ventaja. Apégate al plan. Libra sólo la batalla por la que te pagan. Pregúntate: ‘¿Qué gano yo?’. Apégate al plan. No confíes en nadie. La empatía es debilidad. La debilidad es vulnerabilidad. Esto es lo que hace falta si quieres tener éxito. Sencillo”, se escucha en el registro audiovisual que ya cuenta con 130 mil vistas y 10 mil 'Me Gustas' tras pocas horas de su publicación.

‘The Killer’ es la nueva película de David Fincher y Netflix. | Fuente: Youtube (Netflix)

‘The Killer’ será presentado en Venecia antes de su estreno

‘The Killer’ está basada en la serie de novelas gráficas francesas de Alexis Nolent y con una adaptación al guion de ‘El Club de la lucha’ de David Fincher. La cinta fue seleccionada para competir por el ‘León de Oro’ a la mejor película en el Festival de Cine de Venecia de 2023.

“Después de un fatídico error, un asesino se enfrenta a sus jefes y a sí mismo en una persecución internacional que, según él, no es personal”, se lee en la sinopsis compartida por la productora Paramount Pictures que adquirió los derechos de ‘The Killer’ en 2007.

Fue en noviembre de ese mismo año que se informó que David Fincher sería el director de ‘The Killer’ adaptada del cómic francés de Matz The Killer. Del mismo modo, se supo que Alessandro Camon sería el encargado de hacer el guion y Brad pitt y Plan B Entertainment serían los otros productores.

La película es protagonizada por Michael Fassbender y Charles Pamell con un elenco conformado por: Tilda Swinton, Arliss Howard, Sophie Charlotte, Tilda Swinton, Sala Baker, Kerry O’Malley, Emiliano Pernia, Gabriel Polanco, entre otros.