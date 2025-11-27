"Nuestra amistad está por encima de todo": Millie Bobby Brown sobre David Harbour tras supuesto caso de acoso

Después del supuesto caso de acoso de David Harbour a Millie Bobby Brown, la joven actriz decidió hablar sobre la relación que mantiene con el actor que hace de su padre en Stranger Things, de Netflix.

Como se recuerda, en la alfombra roja del evento, la protagonista ya se había pronunciado negando los rumores de un distanciamiento, sin embargo, tras el estreno de la primera parte de la última temporada, confesó que se mantienen unidos.

“Llevamos 10 años haciendo eso. Siempre nos ha unido. Amamos este programa por encima de todo y valoramos nuestra amistad por encima de todo”, dijo a The Hollywood Reporter.

Asimismo, aseguró que fue “muy agradable” y “realmente emocionante” poder “volver a estar juntos” con Harbour en el fin de Stranger Things.

“Fue bastante nostálgico porque me recordó mucho a la segunda y tercera temporada, donde ambos chocamos, ella está creciendo, intentando encontrar su propia voz, y él intenta ser padre. Esa dinámica definitivamente vuelve a cobrar importancia, y estoy muy emocionada de que la gente la vea. Y creo que algunas de las escenas favoritas de Eleven son las de Ele y Hopper, así que estoy muy emocionada de que eso vuelva a la pantalla”.

¿Qué pasó entre Millie Bobby Brown y David Harbour, de 'Stranger Things'?

Según reportes de medios internacionales como Daily Mail, Harbour habría sido objeto de una investigación interna tras recibir una denuncia por parte de la actriz Millie Bobby Brown, protagonista de la serie y quien interpreta a Eleven. De acuerdo con las fuentes citadas, la joven habría acusado al intérprete de “acoso e intimidación” antes del inicio del rodaje de la quinta temporada.

Una fuente cercana al equipo de producción señaló que Brown presentó “una queja formal con múltiples páginas de detalles” y que el proceso de revisión “se extendió durante varios meses”. Sin embargo, los reportes aclaran que no existieron acusaciones de conducta sexual inapropiada.

Millie Bobby Brown on his relationship with David Harbour:



“It’s been amazing. We’re so lucky to have each other. The show is means so much to the both of us and to everyone here.” pic.twitter.com/Cd2m9a9x4Z — Stranger Things Memes (@SThingsMeme) November 7, 2025

¿Cuándo y dónde se estrena 'Stranger Things 5'?

La temporada final llegará en tres partes:

Volumen 1: Miércoles 26 de noviembre

Miércoles 26 de noviembre Volumen 2: Jueves 25 de diciembre

Jueves 25 de diciembre Volumen 3 (episodio final): Miércoles 31 de diciembre

