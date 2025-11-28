Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Jamie Campbell sobre interpretar al villano de Stranger Things 5: “Me gusta estar lo más cerca posible de la humanidad”

Entrevistamos en exclusiva a Jamie Campbell antes del estreno del volumen I de Stranger Things 5.
Entrevistamos en exclusiva a Jamie Campbell antes del estreno del volumen I de Stranger Things 5. | Fuente: Collage
Andrea Susana Caceres Alvarez

por Andrea Susana Caceres Alvarez

·

[Alerta spoilers] Cada vez estamos más cerca de conocer el final de Stranger Things 5. Antes de ello, entrevistamos en exclusiva a Jamie Campbell, quien reveló detalles de su personaje y cómo se preparó para la temporada final.

El estreno del Volumen 1 de la temporada final de Stranger Things sorprendió a cientos de fanáticos y hasta generó una caída momentánea de la plataforma de streaming. En los primeros cuatro episodios, la historia nos traslada al otoño de 1987, donde Hawkins enfrenta el caos tras la apertura de múltiples portales. Mientras los héroes se unen para detener a Vecna, el villano reaparece bajo su identidad humana y despliega una nueva estrategia para atraer adeptos rumbo a la batalla final.

Henry, interpretado por Jamie Campbell Bower, muestra una faceta totalmente distinta a la de la temporada anterior. “Lo que veíamos era a alguien que tenía una vida, algo que realmente había sucedido. Mientras que ahora el personaje entrega una versión distinta y se pregunta: ‘¿qué hará para que Holly se sienta cómoda?’. Me resultó interesante darme cuenta de que la versión humana que estamos viendo de Henry no está necesariamente ahí, es una actuación, una proyección”, cuenta el actor en exclusiva a RPP.

Durante el rodaje, el intérprete se cuestionó el comportamiento de Henry, una versión humana que pareciera no tener maldad en su interior. “¿Y entonces cuáles son sus referencias? ¿Por qué decidió recrear la casa de su familia? Hubo muchas preguntas que me hice y también a los hermanos Duffer. Simplemente amplía la visión de un personaje del que ya había pensado mucho”, reveló sobre la evolución de su papel.

Henry es la faceta humana del villano más temido de 'Stranger Things'.
Henry es la faceta humana del villano más temido de 'Stranger Things'. | Fuente: Netflix

¿Qué es lo más fascinante de interpretar al villano de Stranger Things?

Jamie Campbell Bower interpreta al villano en sus múltiples facetas -Vecna, Henry y Uno-, todas versiones del mismo monstruo con distintos matices y apariencias. ¿Hubo alguna que le resultara más fascinante de interpretar que las demás? Le consultamos. “Todos son fascinantes. Ninguno es más fascinante que el otro. Como dices, todos tienen diferentes facetas y, ¿cuál me gusta interpretar más de todos ellos? Me gusta estar lo más cerca posible de la humanidad”, expresó.

Su respuesta coincide con declaraciones previas que dio a la prensa sobre no querer volver a interpretar villanos por un tiempo, debido al impacto emocional y psicológico que este rol tuvo en él. Solo queda esperar el final de temporada y ver todo el potencial actoral que Campbell despliega en esta última entrega.

Jamie Campbell interpreta a Vecna, el villano de Stranger Things 5.
Jamie Campbell interpreta a Vecna, el villano de Stranger Things 5. | Fuente: Netflix

¿Cuándo y dónde ver Stranger Things 5?

La temporada final llegará en tres partes:

  • Volumen 1: ya disponible en Netflix.
  • Volumen 2: jueves 25 de diciembre
  • Volumen 3 (episodio final): miércoles 31 de diciembre

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Stranger Things Jamie Campbell Vecna Henry Netflix Serie de Netflix

RPP TV

En Vivo

Más sobre Netflix

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA