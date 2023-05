'Rebelde': Netflix decidió cancelar el proyecto después de dos temporadas

La serie “Rebelde” se estrenó en enero de 2022 y causó gran expectativa ya que sería una nueva historia. Si bien se consideró un éxito -hasta Netflix confirmó una segunda parte-, uno de los protagonistas reveló que la plataforma decidió cancelar el proyecto.

Sergio Mayer Mori, quien interpreta a Esteban, aseguró que no habrá una tercera temporada. A pesar de que no dio detalles sobre esta decisión, uno de los puntos fue que él criticó la serie cuando comenzaba a grabarla.

“Sería un honor para mí poder hacer la tercera, la cuarta y la quinta, el tema es que ya no se hizo. Fue Netflix, fueron los productores los que nos dijeron: ‘gracias por todo chicos, ya la tercera no hay’. El por qué no tengo idea, pero definitivamente no fue mi decisión”, contó el actor en entrevista para Hola México.

"Rebelde" está llena de momentos de nostalgia musical y además resalta el regreso de la recordada ex alumna Celina Ferrer, personaje que dio vida Estefanía Villareal en la versión mexicana, quien ahora es la directora de la Élite Way School, es así que esta historia se ambientó años después del éxito del grupo musical RBD.

La ficción narra la historia de un grupo de jóvenes estudiantes del EWS, un colegio privado y muy exclusivo. A través de un programa de becas, adolescentes de bajos recursos, pero con un excelente nivel académico, ingresaron a esta escuela en donde tuvieron que sufrir la exclusión por parte de sus compañeros. En medio de todos sus conflictos, este grupo de jóvenes encuentra en la música un escape.

Conoce los detalles de la temporada 2 de 'Rebelde'

En la segunda temporada conoceremos más acerca de la vida los personajes de "Rebelde": Jana, Emilia, Estebán, Dixon y los demás, pero teniendo en cuenta que la serie se estrenó a principios de 2022, no sería de extrañar que la nueva temporada que llegue a finales de este año o a principios del 2024, ya que el rodaje de la serie no ha comenzado y sumándose a esto el trabajo de guion, preproducción y postproducción. Es por ello, que estamos y seguimos al pendiente de los anuncios que realiza la plataforma o el equipo de la serie.

En el último capítulo de la serie, podríamos hacer teorías acerca de lo que se podrá ver en el primer capítulo de la segunda temporada de "Rebelde", en donde la banda "Sin Nombre", pudo llegar a la final de la Batalla de Bandas, a pesar de haber sido descalificados e incluso lucharon para erradicar la Logia, lo consiguieron, no se sabe si fueron los ganadores de la batalla, es por ello que este suceso es uno de lo que veremos en el primer capítulo que revelara la continuación.

Después de lanzar un video especial acerca de la serie, en donde se contó detalles sobre los estilos de los nuevos uniformes, además, el elenco principal anunció que el cantante mexicano Joel Isaac se incorporará a la serie.

El joven cantante, más conocido como Saak, estará presente en los primeros episodios de esta nueva temporada de "Rebelde". Saak, ha tenido mayor presencia en su canal de YouTube realizando versiones de canciones ya conocidas, sin embargo, su talento le permitió que inicie su carrera musical con canciones propias.

