'Sex Education': avance oficial y fecha de estreno de la temporada 4

¡Es oficia! La cuarta temporada de Sex Education es la última. Netflix anunció mediante sus redes sociales que la serie llegará a su fin y, además de mostrar un adelanto de lo que se verá en la historia, también confirmó la fecha de estreno.

La creadora Laurie Nunn confesó estar feliz de este viaje y espera que los fanáticos puedan disfrutarla tanto como sus temporadas anteriores: “Estamos increíblemente orgullosos de Sex Education y nos sentimos en deuda con nuestros brillantes guionistas, el reparto y el resto del equipo, que ha puesto tanto corazón en la realización de cada episodio. Han trabajado sin descanso para mostraros la serie final, y estamos impacientes por compartirla con ustedes”.

Asa Butterfield volverá a ponerse en la piel de Otis Milburn y en el adelanto que lanzó Netflix, se ve que el alumno se presenta asegurando que “pienso en sexo todo el día”. Todos lo miran sorprendido después de que da a entender que “fue gracias a mi madre”.

Al ver los rostros desencajados de sus compañeros, Erick, su mejor amigo, les dice a todos que la señora Milburn es terapeuta sexual. Es ahí donde todos recién entienden lo que dijo Otis. También aparece Maeve, Ruby y Adam que, al parecer, al fin tendrá una buena relación con su padre.

¿Cuándo se estrena Sex Education 4 en Netflix?

La temporada 4 de Sex Education llega el 21 de septiembre a la plataforma.

Sinopsis de Sex Education temporada 4

"Tras el cierre del instituto Moordale, Otis y Eric se enfrentan a un nuevo reto: su primer día en el instituto Cavendish Sixth Form. Otis está nervioso por la creación de su nuevo consultorio sexual, mientras que Eric reza para no convertirse en perdedores de nuevo. Pero Cavendish es un choque cultural para todos los estudiantes de Moordale; ellos pensaban que eran progresistas, pero este nuevo colegio es otro nivel. Hay yoga diario en el jardín comunitario, un ambiente de sostenibilidad muy fuerte y un grupo de chicos que son populares por ser... ¿amables? Viv está totalmente atraída por el enfoque no competitivo, dirigido por los estudiantes, mientras que Jackson sigue luchando por olvidar a Cal. Aimee prueba algo nuevo haciendo un curso de Arte y Adam trata de resolver si la educación convencional es para él. En Estados Unidos, Maeve vive su sueño en la prestigiosa Universidad de Wallace, donde recibe clases del escritor Thomas Molloy. Otis suspira por ella mientras se adapta a no ser el hijo único en casa, ni el único terapeuta en el campus…", reza la sinopsis de Netflix.

Como se recuerda, el fin de la temporada 3 de Sex Education dejó con más preguntas que respuestas. El pasado 17 de septiembre, los espectadores se reencontraron con Otis, Maeve, Eric y más de sus personajes favoritos en la ficción que retrata el sexo adolescente y temas relacionados a este.

Después del fin de la historia cuando Maeve prioriza su logro académico antes que el amor, se abrió la posibilidad de que Netflix siga desarrollando la trama para un par de temporadas más, sin embargo, ya se descartó.