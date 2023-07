Netflix: 'The Witcher 3 - parte 2', 'Bird Box Barcelona' y más estrenos llegan en julio de 2023

En julio, Netflix continúa renovando su catálogo. El gigante del 'streaming' anunció el estreno de diversas producciones que van desde series hasta películas, resaltando documentales, ficciones infantiles y animes.

Así, en el séptimo mes del año, la plataforma trae títulos como "Bird Box España", el spin-off de la película protagonizada por Sandra Bullock. Asimismo, en series, podrás ver la segunda parte de la tercera temporada de "The Witcher" donde Henry Cavill le dará vida por última vez a Geralt de Rivia para darle pase a Liam Hemsworth.

A continuación, te presentamos la lista de estrenos que se sumarán al contenido que ofrecerá Netflix para julio de 2023.

Series

3 de julio

Little Angel - temporada 3

4 de julio

El príncipe que nunca reinó

5 de julio

Mi feliz matrimonio

De vuelta a los 15 - temporada 2

6 de julio

Falso amor

¡Despierta, Carlo!

El abogado de Lincoln - parte 1 de la temporada 2

7 de julio

Seducción fatal

Tuneadme la casa

10 de julio

Los StoryBots responden - temporada 2

11 de julio

De los 19 a los 20

12 de julio

Pasteleros contra el tiempo

Quaterback

Record of Ragnarok - parte 2 de la temporada 2

13 de julio

Sonic Prime - temporada 2

La supervivencia de una chica con curvas

14 de julio

Jugando con fuego - temporada 4

Miss Jerusalén - temporada 2

Chef cinco estrellas

15 de julio

Niebla de invierno

20 de julio

Dulces Magnolias - temporada 3

21 de julio

Médico de familia - temporadas de la 1 a la 9

24 de julio

El diario de las hadas

25 de julio

Sintonía

27 de julio

The Witcher - parte 2 de la temporada 3

28 de julio

El sastre – temporada 2

Películas

1 de julio

Caprichos del destino

Sucedió en Manhattan

Perdida

Revenant: el renacido

Sr. Y Sra. Smith

Rescatando al soldado Ryan

Las vacaciones de Mr. Bean

3 de julio

Lo desconocido: La pirámide perdida

6 de julio

Cash

7 de julio

Unos suegros de armas tomar

Temporadas

10 de julio

Lo desconocido: Los robots asesinos

12 de julio

Don Cochecito y los caballeros templarios

14 de julio

Bird Box Barcelona

Tácticas de amor 2

15 de julio

No respires 2

17 de julio

Lo desconocido: La cueva de los huesos

19 de julio

Los (casi) ídolos de Bahia Colorada

La inspiración más profunda

20 de julio

Actividad paranormal: vínculos familiares

21 de julio

El clon de Tyrone

24 de julio

Lo desconocido: La máquina del tiempo cósmica

25 de julio

Un sueño

27 de julio

Paradise

Today We'll Talk About That Day

¿Asesinato? ¿Qué asesinato?

Documentales

5 de julio

Wham!

27 de julio

La dama del silencio: el caso mataviejitas

Niños y familia

28 de julio

Miraculous: las aventuras de Ladybug