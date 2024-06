Werner Coetser, Brendan Murray y Clive Russell se unen al elenco de 'One Piece 2'

Vuelve renovada. Werner Coetser, Brendan Murray y Clive Russell se unirán al reparto de la segunda temporada de la exitosa serie One Piece, según anunció Netflix en sus redes sociales. En dos publicaciones en Instagram, el servicio de streaming reveló que los actores interpretarán a los crotchety Crocus, Brogy y Dorry, respectivamente.

Coetser, Murray y Russell se unen a los recién llegados Daniel Lasker, Camrus Johnson, Jazzara Jaslyn y David Dastmalchian, quienes interpretarán a miembros de la organización criminal Barroco Works en esta serie basada en el manga y el anime. El nuevo reparto de la segunda temporada encarnará a aliados de Monkey D. Luffy, interpretado por el mexicano Iñaki Godoy.

¿De qué tratará el live-action de One Piece?

La serie de Netflix narra una de las historias más emblemáticas en el mundo del anime. El live-action de One Piece sigue las divertidas aventuras de Monkey D. Luffy, un joven con un sombrero de paja que posee las cualidades de un cuerpo de goma, adquiridas al comer el fruto del diablo llamado Gomu Gomu.

La misión de Luffy es convertirse en el nuevo rey de los piratas en una sociedad marcada por el auge de la piratería. El sueño de todos es encontrar el tesoro del legendario pirata Gold Roger, quien aseguró antes de su muerte que su inmenso botín pertenecería a quien lo encuentre primero.

¿Qué dice la crítica del live-action de One Piece?

Aunque muchos críticos coinciden en que se trata de un buen producto, la primera temporada de One Piece no estuvo exenta de comentarios agridulces. La serie live-action cuenta con una calificación del 82 % en Rotten Tomatoes (basada en 22 críticas profesionales) y un 94% por parte de la audiencia. A continuación, te presentamos algunas de las reseñas:

Arezou Amin, de Collider

"La serie se mantiene muy bien como algo autónomo; el conocimiento del manga o el anime realmente solo es necesario desde el punto de vista de los easter eggs, por lo que podría fácilmente ser un punto de partida para que nuevas audiencias descubran el universo, así como una historia de aventura entretenida y brillante para todos los fanáticos".

Alan Sepinwall, de Rolling Stone

"La energía de la construcción del mundo y la química entre los personajes es suficiente para llevar las cosas al principio. Pero una vez que la novedad se desvanece, algunos de los problemas comienzan a hacerse evidentes. El primero es que los episodios de One Piece no tienen por qué ser tan largos".

Alison Herman, de Variety

En su mejor momento, One Piece es una confección de colores brillantes con un júbilo infantil que coincide con su sencillo arco de madurez. Sin embargo, con la misma frecuencia que estos esfuerzos transportan al espectador, también evocan el medio original de One Piece y resaltan lo difícil que puede ser adaptarlo a la acción en vivo, sin importar el costo.

Brian Lowry, de CNN

"One Piece está basado en una de las series de manga más populares de todos los tiempos, con un cuarto de siglo de historia llenando sus velas. Y si aún no te has familiarizado con ella, esta versión de la serie de acción en vivo de Netflix de la extravagante aventura pirata parece un mal lugar para empezar, ofreciendo pocos incentivos para intentar ponerse al día ahora".