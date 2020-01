Victoria Pedretti interpreta a Love Quinn en la segunda temporada de "You". | Fuente: Netflix

La segunda temporada de “You” introduce a nuevos personajes, entre ellos a Love Quinn, el interés amoroso de Joe (Penn Badgley) en Los Ángeles. Victoria Pedretti da vida a esta nueva chica en la historia, quien ocultaría más de lo que el espectador cree.

En la nueva entrega de la serie de Netflix, Joe comienza una nueva vida en Los Ángeles para escapar del pasado que dejó en Nueva York. Aquí, el asesino en serie conoce a Love, una chef con una historia marcada por la obsesión y violencia. Ambos empiezan a desarrollar sentimientos por el otro y buscan evitar los errores en sus pasadas relaciones.

ROLES PARA NETFLIX

El ingreso de la actriz Victoria Pedretti, en la segunda temporada de “You”, se trata de su segundo papel para Netflix. Ya en el 2018 interpretó a Nell Crain en “The Haunting of Hill House”. La serie de terror trata sobre un grupo de hermanos que crecieron en una popular casa embrujada de Estados Unidos. Al regresar a su hogar, ellos deben mantenerse juntos para confrontar a los fantasmas de su pasado.

El thriller "You" dio a conocer a Victoria Pedretti a nivel internacional, ya que anteriormente solo había tenido participaciones en cortometrajes. Su primer aparición en una película fue cuando la artista fue escogida para tener un rol en “Once Upon a Time… in Hollywood”, dirigida por Quentin Tarantino.

Ella interpretó a Leslie Van Houten 'Lulu', una de las integrantes de la familia Manson, en la ficción que se estrenó en el 2019.

¿Volveremos a verla en “You”? El final de la segunda temporada daba pie al desarrollo de una nueva obsesión por parte del asesino Joe (Penn Badgley). La creadora de la serie de Netflix reveló que si la audiencia era alta, estaría de acuerdo en continuar con la tercera temporada.