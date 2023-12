Zack Snyder crea su propia epopeya espacial en 'Rebel Moon', inspirado en 'Star Wars'

Zack Snyder escribe un nuevo capítulo en su carrera con Rebel Moon, una historia que originalmente propuso a Lucasfilm como parte del universo de La guerra de las galaxias (Star Wars). Una década después, Snyder lleva este universo lleno de mitología al streaming, algo que considera ahora una gran bendición.

"Cuando quedó claro que esto no funcionaría, Deborah, mi esposa y socia de producción, me dijo 'es la mejor noticia que podías recibir'", recuerda Snyder a AFP. "El proceso de crear este mundo, aunque ha sido agotador y requirió mucho tiempo, y realmente el nivel de detalle es una locura, me ha dado una gran recompensa".

¿Cuándo se estrena Rebel Moon?

La película Rebel Moon - Parte 1: La niña del fuego se estrena en Netflix el 22 de diciembre, con una segunda película prevista para abril. Presenta similitudes con Star Wars, desde humildes aldeanos luchando contra imperios tiránicos hasta espadas ardientes. Aunque las influencias son evidentes, Snyder ha deconstruido los iconos de la ciencia ficción y los tópicos establecidos, ofreciendo una visión única.

Esta es una apuesta audaz de más de 160 millones de dólares en un momento en que Hollywood tiende a depender cada vez más de marcas y franquicias establecidas. Snyder ve la propiedad intelectual como una espada de doble filo, ya que, aunque es conocida, también puede ser limitante en términos creativos.

¿De qué trata Rebel Moon?

La trama sigue a Kora, interpretada por Sofia Boutella, quien se encuentra defendiendo a los aldeanos pacíficos de un tiránico imperio después de chocar su nave espacial en el rincón más remoto del universo. El elenco también incluye a Michiel Huisman, Charlie Hunnam y Ed Skrein, entre otros.

A diferencia de La guerra de las galaxias, Rebel Moon adopta un tono más adulto, con mayor violencia y sexualidad. Snyder destaca que estos elementos se vuelven más centrales en la versión del director. "Creo que nadie mencionó las palabras 'guerra' y 'galaxias' en el set", dijo Ed Skrein, quien interpreta al villano almirante Atticus Noble. "Nunca lo mencionamos".

¿Qué le sigue al estreno?

Netflix planea expandir la franquicia con un videojuego, una novela gráfica y una película animada. Snyder espera que Rebel Moon se convierta en algo inagotable, siguiendo la tradición de la expansión del universo que George Lucas logró con Star Wars.

"Mi sueño para este proyecto es, por un lado, seguir la historia hasta el final. Es la principal cuestión que me motiva", afirmó. "Siento que hay todo un universo de cómics que me gustaría crear para este mundo", dijo Snyder.