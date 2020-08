Adolfo Chuiman suspendió sus grabaciones con "De vuelta al barrio" debido a la pandemia de la COVID-19. | Fuente: Facebook / "De vuelta al barrio"

La pandemia de la COVID-19 puso un alto a la industria del entretenimiento. Por ello, en la televisión nacional más de un proyecto debió parar a fin de proteger a su equipo de producción, como fue el caso de “De vuelta al barrio”.

Sin embargo, tras el inicio de la cuarentena focalizada, esta ficción televisiva alista su cuarta temporada, aunque no todos los miembros del elenco han podido reiniciar sus actividades. Así le ocurrió a Adolfo Chuiman, quien recién confesó que suspendió su participación en la serie debido a la crisis sanitaria.

“Estoy de vacaciones forzadas hasta diciembre”, dijo el actor al diario Trome. “Por eso me tengo que seguir cuidando, porque soy vulnerable. Es una situación dura, pero no me queda de otra”, agregó. Y es que, por su edad, Chuiman está entre las personas para quienes el nuevo coronavirus puede ser mortal.

La trama de “De vuelta al barrio” se centra en la década de 1970 en el Perú. Razón por la que su elenco incluye intérpretes mayores de 50 años, quienes son más vulnerables al virus.

REESCRIBIR EL GUION

Hace unas semanas, Gigio Aranda, productor y guionista de “De vuelta al barrio”, confirmó a RPP Noticias que el equipo ya se encuentra grabando la cuarta temporada de la popular la serie. Sin embargo, están trabajando en unas modificaciones del guion debido a los cambios necesarios para cumplir con los protocolos por la pandemia.

Por otro lado, aseguró que los actores Adolfo Chuiman, Yvonne Frayssinet, Teddy Guzmán y Ana María Jordán, quienes son considerados población vulnerable ante el virus, seguirán en la historia ya que son importantes. “Todos los integrantes del elenco tienen un contrato hasta fin de año, así que sí estarán”, recalcó. Por supuesto, están viendo de qué manera incluirlos para evitar cualquier posible contagio.

Por otro lado, Gigio Aranda admitió lo difícil que fue retomar las grabaciones de la nueva temporada, pues se deben cumplir con los protocolos de seguridad y así evitar algún caso del nuevo coronavirus. Después de que se especulara una cancelación de la ficción por los posibles cambios en la historia, el guionista lo desmintió y explicó que realizan cambios en el guion.

“Estamos reescribiendo lo que habíamos escrito, así que está un poco trabajoso hacer esta cuarta temporada”, aseguró.