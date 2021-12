Adolfo Chuiman en su entrañable papel del mayordomo 'Peter'. | Fuente: América TV

"Al fondo hay sitio" regresa a las pantallas este 2022 para una nueva temporada, sin embargo la fecha de estreno aún no ha sido revelada. Lo que se sabe es que los protagonistas dejan Las Lomas para mudarse al barrio de San José, espacio donde se desarrolló la serie "De vuelta al barrio".

Uno de los personajes confirmados es el mayordomo Peter, interpretado por Adolfo Chuiman. En una reciente entrevista, el actor compartió su emoción de regresar a la exitosa serie de América Televisión y reencontrarse con sus compañeros del elenco en el set de grabación.

"Ha sido emocionante volver a los sets después de dos años y ver a muchos amigos, me recibieron con alegría y hasta con aplausos, me emocioné. Luego, hemos podido grabar algunas escenas y espero que el próximo año regresemos con todo", expresó el artista a Trome.

Por otro lado, Chuiman dijo sentirse más tranquilo de volver a las grabaciones pese al temor que existe por la aparición de la nueva variante de la COVID-19. Hace poco, el artista recibió la tercera dosis de la vacuna contra la enfermedad.

"Ahora me siento un poco más seguro para volver a trabajar, pero siempre me estoy cuidando, he pasado casi dos años encerrado en mi casa", agregó



El video promocional de "Al fondo hay sitio" apunta que ahora el set de grabación de su nueva temporada será en Pachacamac, donde quedan los estudios de América TV.

Además, en los primeros segundos del clip aparecen el mayordomo Peter y Francesca Maldini al barrio de San José, espacio donde se desarrolla la serie "De vuelta al barrio", que está próxima a emitir su último episodio.

"No sé qué decirte, Peter, la casa es preciosa, pero me da miedo", sostiene el personaje interpretado por Frayssinet. Y el mayordomo repone: "No se preocupe, madame, que aquí no nos van a encontrar".

Sin embargo, en ese preciso momento, aparece el microbús conducido por Pepe, y de allí bajan Tito, la Teresita, Félix y don Gilberto Collazos, junto con una gallina y dos perros. También se estaciona a un lado Joel González, quien maneja su conocido 'Taxi Churro'.

Peter y Francesca no esconden su sorpresa frente a la llegada de los González. Y estos últimos hacen caso omiso a este asombro y entran en la mansión del barrio de San José, donde nuevas historias tendrán lugar luego de que, en 2016, "Al fondo hay sitio" emitiera su último capítulo.

