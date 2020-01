Anahí de Cárdenas dejó un contundente mensaje después de pasar por quimioterapia. | Fuente: Instagram

La actriz Anahí de Cárdenas se mantiene activa en las redes sociales mostrando el proceso de las quimioterapias y tratamientos que lleva para vencer el cáncer de mama.

La artista ─que ha tomado su enfermedad con calma y agradece constantemente a sus seguidores por el apoyo─ criticó, en su Instagram, el sistema de salud peruano y abogó para que este sea de calidad.

"El cáncer no discrimina. La salud es un derecho. Todos deberíamos tener acceso a un servicio de salud de primera. No solo los que pagamos por uno. Claro que hay programas de salud para todos, lo sé, pero debería haber más", dijo en su post.

Después, Anahí de Cárdenas agregó que su comentario no tenía que ver con la política: "no quiero hacer esto político, solo abrir la boca para que el grito que miles ya están dando se haga un poquito más fuerte".

EN LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER

La actriz y cantante fue diagnosticada de cáncer de mama, el año pasado, cuando se hacía su chequeo anual. En los resultados de la biopsia se detectó este mal y hasta el día de hoy sigue luchando en busca de una recuperación.

Anahí de Cárdenas va por su segunda quimioterapia y, en su cuenta de Instagram, confesó sentirse más segura y con menos miedo. "Me siento mucho más preparada que la primera vez, igual con nervios, preguntas, y como siempre, el 'cuy' que da vueltas en mi cabeza, no para", aseguró.

La actriz debutó en la serie 'Esta sociedad' en el 2006 y desde ese momento no ha parado de trabajar en lo que le gusta. "Lalola", "Dioses" y "Al Fondo Hay Sitio" fueron los programas de televisión que la llevaron al éxito. Su último proyecto es la película "No me digas solterona 2", que se estrenará en abril del 2020, con la participación de Patricia Barreto, Yiddá Eslava y Natalia Salas.