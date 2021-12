"El artista del año" y "El reventonazo de la Chola" compitieron por el primer lugar del ráting este 4 de diciembre. | Fuente: Composición (Instagram)

Su competencia se ha convertido en un clásico de la televisión peruana. Este sábado 4 de diciembre, "El artista del año" y "El reventonazo de la Chola" volvieron a enfrentarse en la pantalla chica para ocupar el primer lugar del ráting.

Por su lado, el show conducido por Gisela Valcárcel tuvo algunas despedidas que captaron la atención de la audiencia: la concursante Claudia Serpa quedó eliminado del 'reality', mientras que Estrella Torres y César Vega quedaron sentenciados.

En cuanto al espectáculo televisivo de Ernesto Pimentel, este fin de semana se presentó la cantante Leslie Shaw y la misma Claudia Serpa estrenó su nuevo sencillo "Fue sin querer". Además, el elenco de "Luz de luna" pisó el set del programa.

Sin embargo, finalmente fue "El artista del año" el que se posicionó como el favorito en los hogares de Lima con 12.4 puntos de ráting, mientras que "El reventonazo de la Chola" quedó en segundo puesto, con un puntaje de 9.



Los 10 programas más vistos del sábado 4 de diciembre

En tercer lugar, quedó "JB en ATV", con 8.9 puntos de ráting, mientras que en cuarto se ubicó la telenovela "Los milagros de la rosa", con un puntaje de 8. Completó este top 5 el programa de imitación y canto "Yo Soy", al obtener 7.7.

Así quedaron las posiciones este sábado 4 de diciembre:

1. "El artista del año" - 12.4

2. "El reventonazo de la chola" - 9

3. "JB en ATV" - 8.9

4. "Los milagros de la rosa" - 8

5. "Yo Soy: Grandes batallas internacional" - 7.7

6. "Butaca América: Los pequeños Focker" - 7.7

7. "Estás en todas" - 7.2

8. "Cine Latina: El patrullero 777" - 6.4

9. "América Noticias: edición sabatina" - 6.1

10. "Butaca América: Como perros y gatos" - 6

