"Ya no doy más": así fue la dramática renuncia de Jorge Henderson a 'El Gran Chef Famosos'

Jorge Henderson no soportó las exigencias de los integrantes del jurado de El Gran Chef Famosos y, sorpresivamente, abandonó la competencia. El hecho ocurrió cuando los participantes estaban a punto de cocinar el segundo plato de la noche; sin embargo, el presentador interrumpió el programa para comunicar su decisión.

"Siento que debo dejar a todos estos jóvenes que tienen una fuerza tremenda y que están dando todo. La gente cree que la televisión es fácil y no es así. Son horas de horas que estamos grabando, editando, sacando y poniendo", manifestó al jurado.

"Yo no doy más y estoy cansado. José Peláez (conductor del programa), esto es como un 'toma la posta y es toda tuya’. Gracias 'Rayo en la Botella' (productora) y gracias a Latina. No quiero que la gente me recuerde con tantos errores, no puedo", admitió.

Aunque todos quedaron sorprendidos por las palabras de Jorge Henderson, tanto el conductor como los integrantes del jurado aceptaron su renuncia y agradecieron su participación.

"Creo que es un poco temprano para que te retires, pero entendemos tu decisión. Nos da pena que te vayas”, expresó Peláez. "Agradecemos tu participación y no nos queda más que desearte todo lo bueno y que seas muy feliz, siempre", finalizó.



Mark Vito es el nuevo jale de El Gran Chef Famosos

En el reciente episodio, los participantes en sentencia tuvieron que cocinar dos platillos, sin embargo, Jorge Henderson decidió dar un paso al costado ya que confesó que todo ese proceso es agotador para él. El estrés y las horas de grabación le han pasado factura por lo que decidió renunciar.

Tras despedirse de sus compañeros, el conductor José Peláez anunció quién será el nuevo participante. A todos les dio un sobre negro que en su interior tenía la foto de un integrante. ¿De quién se trata? De Mark Vito.

El exesposo de Keiko Fujimori estará en El Gran Chef Famosos y mostrará sus habilidades de cocina. Como se recuerda, se especuló que ingresaría a Esto es Guerra. Por ello, Peter Fajardo, productor del reality de juegos no descartó la posibilidad de ofrecerle un espacio en el reality juvenil.

No obstante, Mark Vito decidió irse al programa de Latina.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 24 Estreno: ANTONIA EN LA VIDA, un filme independiente peruano hecho por mujeres

¡Es turno de una película peruana! Se estrena "Antonia en la vida", filme independiente peruano hecho íntegramente por mujeres. Renato León conversó con su directora Natalia Rojas Gamarra sobre el proceso del filme, así como sus proyecciones en el Centro Cultural PUCP y en distintas regiones del país. ¡Escucha y comparte!