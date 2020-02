Milett Figueroa es el nuevo jale de “Divas” | Fuente: Instagram

“Divas”, el concurso de baile del programa juvenil “Esto es guerra”, tendrá una nueva temporada y el último miércoles emitieron un adelanto de lo que se viene en este segmento de América Televisión.

Sin duda, lo que más sorprendió a los televidentes fue la aparición de la actriz Milett Figueroa en la promoción de “Divas”. Asimismo, las participantes del programa de televisión Michelle Soifer, Rosángela Espinoza, Isabel Acevedo y Alejandra Baigorria no esperaban la presencia de la modelo.

En el video de promoción de “Divas”, se podía ver a las chicas que integrarán este concurso debatiendo sobre la estructura de esta competencia: mientras que Alejandra Baigorria rechazaba “hacer bailecitos”, Rosángela Espinoza deslizaba la posibilidad que la beneficiada con el formato sea Isabel Acevedo.





Milett Figueroa es el nuevo jale de “Divas” | Fuente: América TV

Inesperadamente, Milett Figueroa hace su ingreso y pregunta: “Buenos días, ¿me esperaban?”, dejando a todas las competidoras boquiabierta. “Se preguntarán qué hago, qué estoy haciendo aquí parada frente a ustedes. Pues me gustaría saber su opinión. A algunas de ustedes las conozco a otras no tanto, así que me gustaría saber qué opinan de mi presentación aquí”, se le escucha decir.

“Vamos a tener dos coaches profesionales: Arturo Chumbe y el otro Deklan, once veces campeón”, expresa. “Espero que esta temporada sea diferente y puedan demostrar realmente el talento que tienen”, finaliza.

De esta manera, Milett Figueroa confirma su presencia en el segmento de “Divas” de “Esto es guerra”. Asimismo, la propia modelo compartió en sus ‘stories’ de Instagram parte de la promoción del concurso de baile.

EL VALOR DE LA VERDAD

En agosto pasado, la modelo Milett Figueroa utilizó su cuenta de Instagram para enviar un directo mensaje contra el programa de Beto Ortiz, debido a que fue mencionada en la edición de "El valor de la verdad" que tuvo como invitado a Greg Michel.

“Señores de ‘El valor de la verdad’, son incontables las veces que generan contenido con mi nombre y de la manera más denigrante... Ya no basta con quedarme callada e ignorar las miserables declaraciones de otras personas. ¿Hasta cuándo? Yo estoy en lo mío, no me meto con nadie y mucho menos hablo de nadie”, escribió Milett Figueroa.