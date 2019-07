¿Milett Figueroa está dispuesta a trabajar con Melissa Loza? | Fuente: Instagram

Milett Figueroa no ve inconveniente en trabajar con Melissa Loza, a pesar de las recientes declaraciones de Guty Carrera quien confesó haberle sido infiel a la exparticipante de "Esto es guerra" con la artista.

La actriz de "Pantaleón y las visitadoras: El musical" aseguró estar dispuesta a laborar con cualquier persona. "No tendría por qué no aceptar [trabajar con Melissa Loza], no soy directora ni productora. El que quiere puede trabajar conmigo, yo no le pondría objeción a nadie", indicó en el programa "En boca de todos".

Como se recuerda, en una reciente edición de "El valor de la verdad", Guty Carrera confesó que le fue infiel a Melissa Loza y que cuando le propuso matrimonio, en vivo, ella tenía conocimiento de lo sucedido con Millet.

Por otro lado, la popular 'Milechi' dijo no guardar rencor contra aquellos que la han criticado. "No se puede vivir con rencor, no los tengo, cada quien sabe lo que hace", agregó Milett Figueroa.

La temporada de "Pantaleón y las visitadoras: El musical" va hasta el 4 de agosto. | Fuente: Archivo

ACLARA TEMA SOBRE 'REALITIES'

La actriz aclaró que nunca criticó los realities pues "han sido parte de mi vida". Semanas atrás, la protagonista de "Pantaleón y las visitadoras: El musical" aseguró haberse enfrentado a los prejuicios, de algunas personas, por su paso previo en los programas concursos; pero ella no reniega de aquella época. Lo ve como una etapa más en su carrera.

"Hace seis años era la época que armaba vasitos, empecé siendo modelo, luego vinieron los realiys y ahora estoy actuando. Lo dejé todo literalmente, y no me arrepiento porque todo han sido etapas, todo lo que tengo ahorita me ha costado mucho esfuerzo. Y no todo lo conseguí por estar en un realiy, justamente por los prejuicios, los productores decían esta chica no", señaló Milett Figueroa.

"Pantaleón y las visitadoras: El musical" va hasta el 4 de agosto en el Teatro Peruano- Japonés. El elenco está integrado por Emanuel Soriano, Stephanie Orúe, Melissa Paredes, Paul Martin, Pedro Ibáñez, Cielo Torres, entre otros conocidos actores. Las entradas están a la venta en Teleticket.