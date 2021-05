Conoce que espacio televisivo logró el primer lugar. | Fuente: Composición

El sábado 29 de mayo, el jurado de “El artista del año” usó el segundo y último salvavidas de la temporada para mantener a Josimar en competencia. Por otro lado, “Yo Soy” presentó una nueva gala de su edición Nueva generación, con Mauri Stern, Katia Palma, Ángel López y Michelle Soifer como jurado.

Por su parte, “JB en ATV” presentó un sketch de la miss Perú Universo Janick Maceta junto al elenco, mientras que “El reventonazo de la Chola” también participó la represente peruana.

¿Qué programa lideró el rating del sábado 29 de mayo?

“El artista del año”, conducido por Gisela Válcarcel lideró la lista de programas más vistos el sábado 29 de mayo con 14.7 puntos de rating (Total Hogares Lima). En segundo lugar se ubicó “JB en ATV” con 12.9 puntos de rating.

El tercer programa más visto fue para “El reventonazo de la Chola” (10.9). “Yo Soy” (6.0) se ubicó en el puesto 14 de los programas más vistos del sábado 29 de mayo.

“María, la del barrio” ( edición noche/ 10.2), “Estas en todas” (7.5), “Los milagros De la Rosa” (7.3), “María, la del barrio” ( edición tarde/ 7.1), “El padrecito” (7.1), América Noticias Edición Sabatina (6.9), “Spirit, el corcel indomable” (6.8), “Cinescape” (6.7), “Un perro real” (6.2), “El chapulín colorado animado” (6.2) forman parte de la lista de los 13 primeros programas.



JANICK MACETA EN "EL REVENTONAZO DE LA CHOLA"

Janick Maceta regresó al Perú hace una semana y no ha parado con su agenda de visitar los programas de televisión. Esta vez, formó parte de “El reventonazo de la Chola” donde contó pasajes de su vida que eran desconocidos hasta el día de hoy.

La finalista del Miss Universo 2021 se mostró orgullosa de dónde venía y se refirió al distrito más grande de nuestro país, lugar donde vivió con su familia hasta la adolescencia, antes de viajar a Estados Unidos.

“Yo nací en el hospital de la Policía Nacional del Perú, en Jesús María, pero toda mi infancia la pasé en San Juan de Lurigancho, donde viven mis abuelos. A pesar de que mis padres se dividían por sus distintos trabajos y poder darme mi educación, yo siempre volvía a mis raíces”, comentó.

Asimismo, Janick Maceta sorprendió al comentar que, de niña, era la única que jugaba fútbol y se mostró orgullosa de ello: “Yo jugaba con todos los niños del barrio, jugaba fútbol, era la única niña, aunque se sorprendan”, sostuvo.

A pesar de haber sido Miss Perú 2020, y participar en una serie de certámenes, la ingeniera de sonido contó que su belleza no le abrió las puertas, sino sus ganas de salir adelante: “Mis padres, mi familia creía en mí, eso es lo más importante”.

NUESTROS PODCASTS

ENTENDÍ ESA REFERENCIA

3X03 FLEABAG y el final de una serie que todavía no podemos superar (2 años después)

Si no has visto esta serie inglesa protagonizada por Phoebe Waller-Bridge no te preocupes, te perdonamos... ¡Pero anda ahora mismo a verla! En serio, no vas a creer lo buena que es (y como prueba te dejamos este episodio). Además, seguimos en modo FRIENDS y comentamos el adelanto del reencuentro de los amigos que aparentemente no podremos ver en Latinoamérica... ¿O sí?