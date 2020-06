Con solo 35 años, Jesús Alzamora conducirá su programa número 13: "La cuarta pantalla". | Fuente: Plus TV

Jesús Alzamora conducirá su 13° programa -con solo 35 años y en un periodo de 10 años- con el estreno "La cuarta pantalla", este 19 de junio. Se trata de un nuevo programa de entrevistas basado en las redes sociales del invitado. Él 'stalkea' sus redes sociales y, en base a sus posts, inicia la conversación.



Este espacio le permite enfocarse mejor en su faceta de entrevistador que quiere desarrollar tras su salida de Latina, en el 2018, donde condujo "Yo soy" y "Los reyes del playback". "Estoy contento de volver a trabajar al cable. Esta coyuntura permite traer buen contenido y alejado de las exigencia ráting. Si bien me gustó la experiencia, ahora quiero trabajar de otra manera. Ya cumplí un ciclo de programas donde hay que estar con la energía muy arriba", sostuvo a RPP Noticias.

La primera invitada de "La cuarta pantalla", que se transmitirá por Movistar Plus, será Anahí de Cárdenas quien se ha convertido en toda una vocera de la lucha contra el cáncer a través de Instagram. "Creo que la gente la está viendo con otros ojos lo cual es agradable. Se le está haciendo justicia a una persona muy bella internamente". comenta el presentador. Wendy Sulca y Franco Cabrera aparecerán en las siguientes ediciones a través de un monitor. Por las medidas de seguridad sanitaria debido al coronavirus, no se puede tener a los invitados en el set.

EL PELIGRO DE LAS REDES

¿Y qué dirían de Jesús Alzamora sus redes sociales? "Hablan de un tipo que todo el día está haciendo cosas", sugiere. De allí que también creara sus propios programas digitales "La banca", que logró 7 millones de vistas, y "La estantería". El primero contó con un auspiciador durante dos de las tres temporadas. Con ello pudo pagar al equipo, invertir y le resultó rentable. En el mundo digital encontró libertad de las presiones de la televisión abierta: "El reto está en convertir un producto entretenido, pero alejado de los criterios de la señal abierta que son el morbo, las lágrimas, calatas, que sé yo, y hacer cosas chéveres y atractiva para el auspicador".

Mientras algunos apuestan por la "perfección" y esconden sus malos días o imperfecciones de las redes sociales, el exconductor de "Yo soy" apuesta por la autenticidad y no le da paltas subir alguna foto donde no salga bien. Lo que sí le podría preocupar, del mundo digital, sería una denuncia inventada. "Es preocupante saber que, al ser una persona pública, te puede denunciar alguien a quien no le caes por hacer algo que esa persona se ha inventado", dice.

"¿Y si mañana me acusan de choro en las redes sociales? Es un mundo donde tienes que tener claro qué haces, ser y parecer. Es un mundo donde yo entro, pero teniendo el control. No cedo el control a que puedan armarme historias", agrega aunque no ha tenido problemas en este aspecto.

A fines del 2018, Jesús Alzamora se casó con María Paz Gonzales-Vigil. Dos años antes, le habían dado la bienvenida a su primer hijo Vicente a quien ha decidido no exponer en redes sociales. "Quiero que a Vicente lo conozcan por lo que haga en la vida; no que le digan Jesús Junior o el hijo de Jesús", menciona el conductor de Movistar Plus. Por otro lado, admite que le gustaría tener otro hijo; pero por la situación actual le entran dudas. Sin embargo, prefiere mantenerse positivo: "Esto va a pasar y espero que a la gente le sirva para mirar hacia adelante con mejores valores".

ESTRENO

Fecha: Viernes 19, a las 9 p.m.

Canal: Movistar Plus (canal 6 y 706).