Carlos Burga, el imitador peruano de José José, regresó a la zona de consagrados de "Yo Soy: grandes batallas internacional" tras vencer en un reñido duelo al chileno Sebastián Hormazábal, imitador de Nino Bravo.

Sin embargo, Burga admitió que sacar de la competencia a su rival, ha sido uno de los retos más difíciles que ha tenido a lo largo de sus presentaciones en el programa y se mostró convencido de que Hormazábal regresará por su revancha.

"Podría decir que, de todas las batallas que yo he tenido, de todos los enfrentamientos, para mí este ha sido el más difícil de todos, definitivamente. (…) Sé que es un grande al que le he ganado y sé que 'Nino Bravo' va a regresar, va a regresar por mí", sostuvo.

UN MONSTRUO EN EL ESCENARIO

El imitador peruano también declaró que la primera vez que tuvo un duelo con el cantante chileno no estuvo lo suficientemente preparado para competir, por lo que en esta nueva batalla, decidió poner sus dotes artísticas al 100%.

"Yo no vine preparado para esto, no vine preparado para el nivel que él tenía, y en esta segunda batalla ya me había dado cuenta del monstruo que era en ese escenario", agregó.

SE MANTIENE COMO CONSAGRADO

En la reciente edición de "Yo Soy", Burga fue retado por el imitador de Álex Lora. Luego de interpretar "Lo pasado, pasado", el imitador logró mantenerse como uno de los consagrados.

"Voy a estar preparado para cada batalla que venga porque veo que el nivel es superior. Hubo grandes batallas en la anterior temporada, pero no como las de ahora, a este nivel no", sentenció.

