“La Voz Perú”: Participante sorprende a los entrenadores al cantar “Blue Bird”, el opening de “Naruto: Shippūden”

La barrera del idioma no fue impedimento para que los cuatro entrenadores de “La Voz Perú” voltearan su silla al escuchar la voz de la joven que cantó en japonés “Blue Bird”, el tema emblema del anime “Naruto: Shippūden”.

Al iniciar su presentación, bastaron pocos segundos para que Mike Bahía, Guillermo Dávila, Daniela Darcourt y Eva Ayllón presionaran el botón rojo y voltearan su silla para pedirle a Berioska que forme parte de sus equipos.

La participante de 30 años reveló durante la entrevista que se considera una seguidora de la cultura anime, que la ha llevado a hacer una carrera musical interpretando temas de diversas series -entre ellas "Inuyasha", “Pokemón” y “Naruto: Shippūden”- y lo que espera de su próximo 'coach' de "La Voz Perú" es que le permita hacer la fusión de este género con la música peruana.

La motivó a ser cantante

Berioska reveló que desde que audicionó por primera vez en “La Voz Perú” en 2015 cantando el opening de "Pokemón" “Atrápalos ya” tuvo la oportunidad de fortalecer su carrera musical en ese ámbito y que, incluso, le abrió muchas puertas.

“Si no fuera gracias a esta cultura tal vez yo nunca hubiera aprendido a cantar. Yo desde niña escucho esto y eso fue lo que me motivó a que me vuelva músico en un futuro y que me dedique a la música y a cantar en otros géneros”, comentó la joven antes de presentarse en el escenario de “La Voz Perú”

Tamebién comentó que como esta no es su primera vez en el programa de canto, esta sería su revancha. “Ahora considero que estoy mucho más preparada y tengo muchísimas ganas de dar a conocer la magia de esta fusión”, mencionó

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella nos reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.