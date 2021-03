"Yo Soy": Imitadora Mon Laferte revela la razón por la rechazó regresar al programa. | Fuente: Instagram

Tras conocerse al ganador de la “Yo Soy: grandes batallas” y ver como campeón a Mike Bravo, el imitador de ‘Marilyn Manson’, muchos fanáticos se preguntaron por qué no fue Oriana Montero ‘Mon Laferte’.

Para disipar las dudas, la cantante explicó sus razones por las que no formó parte de esta final. Por medio de su cuenta de YouTube, Montero contó que prefirió priorizar su carrera musical que el programa:

“Me encontré con varias propuestas de trabajo musical. Aparte tuve un ultimátum del estudio con el que me comprometí desde diciembre a grabar los temas que vengo realizando”, mencionó la imitadora de ‘Mon Laferte’.

Asimismo, Oriana Montero reveló que ser solista es su sueño y lanzar canciones nuevas está en su radar. “Después de salir del programa me comprometí con mi carrera y quiero dejar en claro que apenas me convocaron de ‘Yo Soy’, yo decidí informarles de todos estos compromisos. Decidí ponerle más seriedad a mi trabajo. Me cuesta sudor y lágrimas no estar en la final”.

Luego de comentarle a la producción del programa sobre sus proyectos personales, reveló que ellos comprendieron a pesar de su insistencia:

“Me dieron facilidades para que yo pudiese ingresar cuando tuviese el tiempo, pero hasta el día de hoy sigo grabando y sigo con el compromiso con el estudio. He tratado de echar adelante mi carrera como solista, se me advirtió que no iba a hacer nada fácil”, concluyó Montero.

EL ÚLTIMO GANADOR DE "YO SOY"

Merecido ganador. Esta temporada de "Yo soy: grandes batallas" sorprendió a más de uno. La última batalla de la noche se dio entre el imitador de Marilyn Manson (Mike Bravo) y José José (Carlos Burga). Ambos convencieron a los jurados; sin embargo, solo uno resultó ganador.

Interpretando el tema "The Beautiful People", Bravo utilizó unos zancos saltarines con los que perfeccionó su parecido con el artista original. Cabe resaltar que, en su primera participación, Tony Succar se mostró orgulloso de 'Marilyn Manson' y aseguró que su performance debe ser internacional.

Asimismo, Mauri Stern calificó como "arte" lo que vio en esta final. "Eres arte, el público merece que te respete así no les guste el género. Imitar a Manson requiere de esfuerzo físico y mental, y tú lo tienes", comentó el exintegrante de Magneto. Tras una larga espera de las votaciones, Mike Bravo salió vencedor.

"Emocionadísimo, gracias a todos por el apoyo, a mi gente, a mi familia, esto es para todos ustedes, gracias", fueron las palabras de Mike Bravo.

