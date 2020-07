Magaly Medina aseguró que no le gusta grabar desde casa y planea regresar al set de televisión. | Fuente: Instagram / Magaly Medina

Lleva más de una semana alejada de las cámaras de televisión. Pero Magaly Medina aguarda volver esta semana al set de grabación del canal para emitir “Magaly TV: La Firme” desde allí y no desde su hogar como venía haciéndolo antes de salir del aire.

Así lo aseguró durante una entrevista al diario Trome, donde la presentadora de televisión precisó que se encuentra a la espera de que un equipo médico del canal ATV le dé la aprobación para regresar a la conducción.

“A mí no me gusta hacer el programa desde mi casa, soy un personaje histriónico frente a cámaras. Yo quiero darle al público un buen producto y mientras el canal y los médicos no me digan ‘ya estás en forma para pararte en tu set’, prefiero no hacerlo”, señaló.

Aunque no precisó fecha de retorno, Medina aseguró que una doctora ocupacional e infectólogos del canal vienen evaluando su progreso para volver antes de Fiestas Patrias. “Si no me equivoco, yo debo estar mañana [21 de julio] o este miércoles [22 de julio] en el set”, agregó.

CONFIRMA INFECTADOS

Por otro lado, Medina confirmó que hay miembros de su equipo que contrajeron recientemente la COVID-19. “Parte de mi equipo se contagió en la primera ola, ahora solo es un camarógrafo y reportero que entró último”, afirmó al mencionado diario.

Como se recuerda, el pasado 10 de julio, Medina dio positivo a la prueba molecular de descarte de nuevo coronavirus. Desde entonces, venía emitiendo “Magaly TV: La Firme” desde su casa y junto a un equipo de tres personas, pero a partir de la semana pasada dejó de emitirse.

Además, recientemente, la popular ‘Urraca’ pasó a ser considerada materia de investigación para el Ministerio Público.

Así lo anunció el primer despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa, cuyo fiscal adjunto provincial Dereck Mijlai Schoster Zapata dispuso la apertura de investigación preliminar contra la conductora de televisión y sujetos en proceso de identificación, por presuntos delitos contra la salud pública y de contaminación y propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa en agravio del equipo de producción del espacio televisivo.