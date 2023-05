Maju Mantilla: "Al culminar 'En boca de todos', pensé en esperar alguna propuesta de actuación"

Han pasado cinco meses desde que Maju Mantilla se sumó al equipo de conductores del espacio matutino "Arriba mi gente". Un trabajo al que se unió después de casi cinco años como copresentadora de "En boca de todos" y que implica un constante aprendizaje de su parte.

La exreina de belleza, sin embargo, no esperaba que la convoquen a un programa de este corte cuando decidió alejarse de la televisión en septiembre de 2022. "Al culminar ‘En boca de todos’ pensé en esperar alguna propuesta de actuación, pero no me imaginé que la llamada iba a ser tan rápida", dijo al diario Trome.

Al principio, Maju Mantilla dudó si debía formar parte de "Arriba mi gente". "Me reuní con ellos y no decidí en ese momento. Me preguntaba si realmente era lo que quería para más adelante, si necesitaba un tiempo para estar sola o si quería regresa a la televisión", contó.

Finalmente, decidió que a través del espacio de Latina podía "seguir llegando a la gente, a las amas de casa, después de tantos años". "Quizá en algún momento ya no me van a necesitar y no me van a llamar más. Entonces, ahora me da mucha alegría que piensen en mí", afirmó

Maju Mantilla en 'Arriba mi gente'

Para Maju Mantilla, su ingreso en "Arriba mi gente" ha significado enfrentarse a un nuevo escenario, sobre todo porque se tocan temas de coyuntura para los que debe estar preparada. "Me levanto temprano a ver el noticiero para enterarme de lo que ha pasado y eso tocarlo en el programa, y cuando tengo una duda le pregunto a Fernando o Karina", dijo.

Según afirmó la Miss Mundo 2004, existen sobre ella "ciertos estigmas, porque dicen 'qué puedo esperar de una miss o modelo'". "Pero yo me esfuerzo. No soy una persona orgullosa que cree que su opinión es la más importante. Yo siempre escucho a los demás. Me preparo, estoy en constante aprendizaje", apuntó.

Frente a los temores e inseguridades que puede causarle conducir el programa, son sus compañeros de set quienes le ayudan a aliviarlos. En ese sentido, el secreto para ella es el siguiente: "Lo que tengo que hacer es involucrarme completamente en el contenido del programa y aportar".

¿Cómo se siente Maju Mantilla ante esta nueva etapa de su carrera televisiva? "Me hace muy contenta, porque sé que es un programa distinto, que estoy aportando mucho con las secuencias y estoy aprendiendo de personas buenas y que son excelentes profesionales. Este es un trabajo en equipo y somos un gran equipo", concluyó.