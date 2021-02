Michelle Alexander niega participación de Ethel Pozo en su producciones: "No está en mis planes". | Fuente: Composición

¿Ethel Pozo debutará como actriz? Debido a los rumores que se tejió sobre la hija de Gisela Valcárcel como nuevo jale de Michelle Alexander para futuros proyectos, la productora negó que la conductora de “América Hoy” esté en sus planes.

“No, no está entre mis planes. Tengo claro las novelas que haré este año, sé que ella ha estudiado actuación, pero nunca hemos tenido la oportunidad de conversar”, comentó en una entrevista con el diario Trome.

Asimismo, descartó que Melissa Paredes -que ahora debuta en la conducción- haya ingresado al programa matutino como pedido suyo tras participar en la novela “Dos hermanas”.

“Me da mucha risa porque eso no es verdad. Tengo más de 30 años en televisión, hace 10 que hago novelas en América y gracias a Dios todas (sus producciones) han tenido éxito. Melissa está en ‘América Hoy’ por pedido de la producción del programa”, acotó Alexander.

Al principio, la reconocida productora de televisión reconoció que no quería que Paredes fuera conductora ya que no tendría tiempo para grabar “Dos hermanas”, sin embargo, no podía interferir en su crecimiento:

“En un principio dije no porque Melissa no tenía tiempo por la novela, pero también tiene derecho a crecer profesionalmente”, sostuvo la directora de “Del Barrio Producciones”.

DEFIENDE A MELISSA PAREDES

Tras las críticas que recibió Melissa Paredes por formar parte de “América Hoy” por supuesto pedido suyo y de desacreditar su desenvolvimiento en esta nueva faceta, Michelle Alexander le respondió a Magaly Medina quien aseguró que “no tiene ángel para estar en la tv”:

“Si Melissa Paredes fuera ‘desangelada’ no hubiera tenido un rotundo éxito en ‘Ojitos Hechiceros’ como protagonista”, acotó.

