Aldo Miyashiro y Érika Villalobos juntos en el primer avance de 'Perdóname': ¿cuándo se estrena? [VIDEO]

Perdóname, la telenovela protagonizada por Aldo Miyashiro y Érika Villalobos, se prepara para conquistar la pantalla chica. Su anuncio llamó la atención de los televidentes y aumentó la expectativa en torno a la trama.

En redes sociales hay quienes consideran que esta ficción no se aleja mucho de la realidad, y que la mediática separación de los reconocidos actores ha sido fuente de inspiración para dar forma a esta historia.

Lo cierto es que la nueva producción de Michelle Alexander ya tiene fecha de estreno y acaba de lanzar un nuevo avance que ofrece más luces de lo que se verá muy pronto en las pantallas.

En las imágenes también se puede apreciar a Mikael Miyashiro, hijo de Aldo y Érika, que debuta en una producción de televisión abierta.



¿Cuándo se estrena Perdóname?

De acuerdo con el avance que compartió América TV en sus redes, la telenovela estelarizada por Aldo Miyashiro y Érika Villalobos se estrenará el miércoles 27 de setiembre. Aunque la fecha ya fue confirmada, todavía se desconoce la hora de su emisión, pero se especula que irá en horario estelar

¿Cuál será la trama de Perdóname?

Aldo Miyashiro será Lito Acosta, un hombre que acaba de cobrar su libertad tras cumplir quince años de prisión; mientras que Érika Villalobos dará vida a Lara Ferrara, una exitosa diseñadora de moda.

"Todas las pruebas lo incriminan... Tras quince años de encierro saldrá en libertad y buscará recuperar el amor de su hijo; aunque la verdadera prisión la lleva por dentro", se escucha en el nuevo avance de Perdóname.

Érika Villalobos confirma haber escrito el guion de Perdóname

En una entrevista emitida por el programa Amor y Fuego, Érika Villalobos confirmó su participación en la creación del guion de Perdóname.

"Sí, yo también lo he escrito", respondió la actriz cuando fue consultada por su colaboración en la redacción de la historia. La noticia también ha generado un debate en redes sociales sobre si la expareja se ha unido en este proyecto por razones económicas tras el episodio de infidelidad protagonizado por Aldo.

"Por fin juntos después de tantos años. Buenos actores, sin duda", "Me da nervios e intriga porque ellos se separaron y creo que hay sentimientos, pero trabajar juntos será un gran reto", "Ya quiero conocer a todo el elenco", "Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia", "Esto no me esperaba", "Negocios son negocios", "¿Es día de los inocentes?", son algunos comentarios.