Milett Figueroa no quiere distracciones con Marcelo Tinelli en Bailando 2023: "Estoy enfocada en el baile"

La segunda noche del reality argentino Bailando 2023 estuvo cargada de emoción y talento, con cinco parejas compitiendo en la pista de baile. Sin embargo, la atención se enfocó en el debut de la modelo Milett Figueroa, junto a su compañero el locutor Martín Salwe, quienes destacaron especialmente para el público peruano, conquistando al instante tanto a la audiencia como al jurado.

Milett y Martín fueron los elegidos para abrir la pista en esta fecha de competencia. Antes de su presentación, el presentador Marcelo Tinelli, visiblemente impresionado, elogió a Milett: "Una de las mujeres más hermosas de Latinoamérica (...) Una diosa increíble". Tinelli no escatimó en elogios, confesando previamente que la imagen de Milett le había impactado. "Me sorprendiste con tu sonrisa y tu mirada", comentó.

La química de Milett y Tinelli

La belleza y carisma de Milett la convirtieron en el centro de atención, y durante su entrevista previa al baile, la modelo y actriz compartió su entusiasmo por estar en Argentina: "No es mi primera vez aquí, pero amenazo con quedarme. Siento una energía maravillosa y me encanta la gente". La modelo y su compañero entregaron sus mejores pasos bailando una coreografía con la música de Dirrty, de Christina Aguilera, donde no faltó la energía ni la sensualidad.

Sin embargo, no solo el talento de Milett fue el foco de atención. La química palpable entre ella y Marcelo Tinelli generó comentarios entre los jueces del concurso, Moria Casán, Pampita, Ángel de Brito y Marcelo Polino. La modelo incluso sorprendió al dedicarle la canción Un Finde a Tinelli durante su presentación y le invitó a visitar Machu Picchu.

¿Qué dice Milett sobre Tinelli?

Tras su deslumbrante actuación, Milett Figueroa fue entrevistada por las cámaras del canal, y se le preguntó sobre su relación con Marcelo. La respuesta de la modelo, quien confirmó estar soltera, fue firme: "Marcelo me ha dado la bienvenida de manera muy caballerosa y lo tomo así (…) Yo estoy recontra enfocada en el baile. No quiero distraerme para nada. Realmente quiero que se enfoquen en mi baile porque van a decir: Ella solo ha venido a trepar a Macelo, y no”.

Milett también expresó su agradecimiento al público peruano que la sigue a través de la televisión, afirmando que está comprometida en dar lo mejor de sí en la competencia. “Quiero representarlos de la mejor manera. Creo que me he preparado para estar acá y no quiero echarlo a perder por un coqueteo”.

¿Cómo ingresó Milett a Bailando 2023?

El reality Bailando 2023, conducido por el presentador Marcelo Tinelli, es uno de los concursos más populares en Argentina. La participación de Milett Figueroa fue confirmada por el jurado del programa, Ángel de Brito, quien la describió como una "influencer peruana, conocida por su paso en Masterchef (conocido como El gran chef famosos en Perú), es muy conocida y se une a Bailando. Se llama Milett y es muy bonita".

En una entrevista para el programa argentino Intrusos, Milett compartió su emoción por esta oportunidad: "Hace tiempo ya me habían convocado para Bailando, no tuve la oportunidad anteriormente, pero se dio la oportunidad ahora, se dio el espacio y los tiempos son perfectos. Es el momento de entrar por la puerta grande".