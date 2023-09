Martin Scorsese revela por qué Leonardo DiCaprio cambió de papel en 'Killers of the Flower Moon'

‘Killers of the Flower Moon’ o ‘Los asesinos de la luna’ es una de las películas de drama criminal más esperadas de este 2023 no solo por su historia basada en hechos reales, a través de documentos sustraídos de la Oficina Federal de Investigación (FBI) en Estados Unidos, sino por ser una nueva trama dirigida por el destacado cineasta Martin Scorsese, quien siempre sorprende por sus recordadas escenas en las películas de gánster.

Ahora, en una reciente entrevista para la revista británica Times, Martin Scorsese explicó el motivo por el que tuvo que reescribir el guion de ‘Los asesinos de la luna’ luego de hacer una primera adaptación con el coguionista Eric Roth sobre el libro de no ficción de David Grann que relata los asesinatos ocurridos en la región de Osage entre 1921 y 1925.

En ese sentido, Scorsese, quien dirigió icónicas películas como ‘Taxi Driver’, ‘Buenos muchachos’, ‘El irlandés’, entre otros, contó que Leonardo DiCaprio ya estaba listo para interpretar a Tom White, el investigador principal del FBI en ‘Los asesinos de la luna’, pero que tuvo que cambiar de papel debido a que le preocupaba que su nuevo proyecto fuera “sobre todos los blancos”.

“Después de cierto punto, me di cuenta de que estaba haciendo una película sobre todos los blancos (…) Lo que significa que estaba adoptando un enfoque de afuera hacia adentro, lo cual me preocupaba”, declaró el director de ‘El lobo de Wall Street’.

Leonardo DiCaprio y Robert De Niro protagonizan 'Los asesinos de la luna'. | Fuente: Instagram (killersoftheflowermoon2023)

En efecto, el cineasta contó que tuvo que revisar de nuevo el guion de ‘Los asesinos de la luna’ junto a Eric Roth con el fin de cambiar la perspectiva que se tenía del filme. Esto motivó que Leonardo DiCaprio pase a interpretar a Ernest Burkhart, un veterano de la Primera Guerra Mundial que llega al condado de Osage para trabajar junto a su tío William Hale (Rober De Niro).

Lily Gladstone y Leonardo DiCaprio tomaron protagónico con cambio de guion

En ese sentido, fue Jesse Plemons quien finalmente interpretó al agente Tom White. Sin embargo, este papel ya sería secundario en el nuevo guion que juntó a Leonardo DiCaprio con la actriz Lily Gladstone, quien hace de su esposa Molli Burkhart en el filme. Precisamente, Gladstone confirmó, a la revista Interview, que el primer guion “tenía tres páginas” de un diálogo antes de la reescritura de Scorsese.

“Aproximadamente un año después (del COVID-19), recibí una solicitud para hacer zoom con Martin Scorsese. Y luego me enviaron nuevas caras que tenían ritmos. De repente, era una escena que tenía un diálogo mínimo (…) Había oído que las reescrituras dieron un giro de 180 grados. Se suponía que Leo interpretaría a Tom White, el personaje de Jesse Plemons”, relató.

Por último, Lily Gladstone mencionó que el foco principal de la película era el trabajo que hacía el FBI, pero con el cambio de guion su personaje y el de Ernest Burkhart tomaron más importancia. Es así como Martin Scorsese se mostró satisfecho con la rescritura del guion ya que su película no sería “exclusivamente sobre personajes blancos”.