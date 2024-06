Priscila Espinoza, actriz de 'Pituca sin Lucas': "Mi papá nunca me vio actuar, ojalá pudiera bajar del cielo para celebrar conmigo"

Priscila Espinoza interpreta María Gracia Rizo Patrón en la novela Pituca sin Lucas. Es la mayor de las tres hijas de Techi (Emilia Drago) y se enfrentará a un giro inesperado en su vida al conocer a Salvador (Jano Baca). Esto desencadenará en un conflicto con su novio Felipe (Sergio Gjurinovic) y sus nuevos sentimientos hacia el hijo mayor de Manuel Gallardo, la pondrán en apuros.

Actualmente, la actriz está en el boom de su carrera, ya que esta producción nacional es una de las más vistas por los televidentes. Sin embargo, se mostró nostálgica al recordar que, a pesar de que empezó joven, su papá no pudo verla actuar, ya que murió antes de que ella cumpliera su sueño.

"Yo de niña me miraba al espejo y alucinaba que recibía el Oscar. Si le digo a esa niña de ocho años que lo logró, que es actriz y vive de eso... no me creería". No obstante, su padre, "la persona con la que tenía más conexión en el mundo", no pudo compartir su éxito: "Él es el que más me impulsaba a ser actriz. Nunca me vio en esta faceta. Me encantaría decirle ‘Oye, me salió esta novela’. Que baje, aunque sea un ratito del cielo para celebrar conmigo. Nunca estás listo para perder a quien amas", dijo Priscila Espinoza a Trome.

Además, la popular actriz de Pituca sin Lucas recordó cómo eran sus momentos en familia y cómo le gustaba conversar con sus padres en las tardes: "Nosotros siempre tomábamos lonche en familia y por lo menos dos o tres veces a la semana hacíamos queque de vainilla para el lonche. Aprovechábamos ese momento para conversar".

Narelle Casabone, Francisca Aronsson, Priscila Espinoza y Emilia Drago son la familia Rizo Patrón en 'Pituca sin Lucas'.Fuente: @priespinoza_

Cabello de actriz casi se incendia en plena grabación de Pituca sin Lucas

Los capítulos de Pituca sin Lucas siguen atrapando a la audiencia, especialmente por el romance en la ficción entre Techi de la Puente (Emilia Drago) y Manuel Gallardo (Jorge Aravena). Pese al éxito de la novela, las grabaciones no están exentas de incidentes, tal como el que le ocurrió a la actriz nacional Paulina Bazán.

La joven le da vida a Micaela, hija de 'Tiburón' y, como se vio en capítulos anteriores, invitó a comer a Felipe (Sergio Gjurinovic) a su casa, donde preparó una parrilla. En ese momento, le confesó sus sentimientos y, cuando iba a darle un beso, pensando que sentía lo mismo que ella, él le rechazó, ya que solo la quiere como amiga.

Este episodio de Pituca sin Lucas fue muy comentado en redes sociales. Sin embargo, dio un giro cuando Paulina Bazán reveló que su cabello casi se prendió en fuego mientras grababa. A través de su misma cuenta de TikTok, compartió el momento. “Se me prendió el pelo en plena grabación”, escribió con unos emojis divertidos. En el video, se ve que la producción de la novela se acerca y controla la situación.

Muchos de sus seguidores se preocuparon, pero felizmente no pasó a mayores. “Me cayó una chispa de la parrilla”, les respondió a sus fans, quienes vieron que salía humo de su cabeza.

¿Cómo le fue en el rating a Pituca sin Lucas en su episodio de estreno?

El lunes 6 de mayo hubo una nueva batalla por el rating en la televisión peruana. Pituca sin Lucas y Al fondo hay sitio se enfrentaron esta semana, pero uno de ellos fue el preferido del público en sus casas.

Con Emilia Drago y Jorge Aravena como protagonistas de la nueva novela familiar, Pituca sin Lucas obtuvo 10,6 en el ranking de las más vistas superando al final de Papá en apuros, que logró 10,4. No obstante, Al fondo hay sitio y Los otros Concha lideraron el rating con un 16.9.

Quien no pudo subir en puntos de rating fue el programa de Magaly Medina que, a pesar de haber mostrado imágenes de Mark Vito con dos jóvenes en situaciones comprometedoras, tuvo 6.8.

Podcast recomendado Natalia Salas, actriz y cantante, quien fuera diagnosticada, hace algunos meses de cáncer de mama y que luego se sometió a una intervención quirúrgica, conversó con el doctor Elmer Huerta y le contó detalles de cómo tomó esa noticia y cómo enfrenta ahora el proceso de tratamiento con las quimioterapias Leer más Espacio Vital (programa) | programa Natalia Salas; luchadora y ejemplo de resiliencia frente al cáncer