"Era '10', iba a jugar en Municipal": Javier Valdés, actor de 'Pobre novio', recuerda su breve paso por el fútbol

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En una reciente entrevista con el programa Así Somos de RPP, el reconocido actor peruano Javier Valdés compartió detalles sobre su carrera y las pasiones que lo acompañaron desde joven. Con una trayectoria que empezó a los 16 años, Valdés, que ahora forma parte de la novela familiar Pobre novio, recordó los momentos que definieron su destino como artista.

“Empecé a los 16 años. En mi casa siempre había peñas, mis hermanos mayores bailaban marinera, mi abuela cantaba como soprano”, recordó. Desde su infancia, el arte fue parte integral de su entorno familiar. Sin embargo, fue en el colegio Santa Margarita donde su vida tomó un rumbo definitivo.

Allí conoció a Adolfo Chuiman, quien dirigía el club de teatro. Bajo su mentoría, Javier Valdés encontró el impulso para ingresar al mundo de la actuación. “Debo haber tenido algunas condiciones, porque me ponía en roles protagónicos”, comentó. Su primera experiencia profesional llegó gracias a Chuiman, quien lo recomendó para una audición con Pepe Vilar. Aunque la producción nunca salió al aire debido al contexto político del gobierno militar, ese momento marcó su decisión de dedicarse al teatro.

Para Valdés, el teatro es la base del trabajo actoral. “El universo del actor es el teatro, ya que es el lugar donde el actor depende de él mismo,” afirmó. Comparó esta disciplina con la televisión y el cine, donde el control recae en el director y el editor. “En las tablas, te puedes equivocar, pero debes resolver en vivo. La presencialidad es un reto,” añadió. Según el actor, el verdadero arte consiste en hacer que el público crea en la ilusión que el artista crea en el escenario.

Otra gran pasión en su vida fue el fútbol. Durante su etapa escolar, en el colegio Santa Margarita, tuvo como entrenador a Rafael Mosquera, quien lo quiso llevar al club Municipal. “Jugaba de 10,” recuerda Valdés. Sin embargo, tras terminar el colegio, enfrentó un periodo de incertidumbre. “Mi papá me decía que el teatro no era una profesión,” confesó. Durante esos años, continuó jugando al balompié en el equipo de una empresa, pero una lesión en la columna lo obligó a abandonar el deporte. “Morí ahí. Dejé de jugar”, lamentó. No obstante, esta experiencia también consolidó su decisión de entregarse por completo al mundo del arte.

¿De qué trata Pobre novio?

"Santiago (Nikko Ponce) es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en Finder, red social de citas. Es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiéndolo en el soltero más codiciado del país, ya que la afortunada que resulte ganadora se hará acreedora no sólo de él como esposo, sino de una serie de fabulosos premios. Pero será durante todo este proceso que conocerá a Isabela Thompson (Priscila Espinoza), ejecutiva de marketing de la cual empezará a despertar una atracción inesperada", reza la descripción de la novela.

¿Quiénes integran el reparto de Pobre novio?

Siguiendo con el éxito de Papá en apuros y Pitucas sin Lucas, la nueva ficción contará con un elenco excepcional:

Nikko Ponce (Santiago García) Priscila Espinoza (Isabela Thompson) Andrea Luna (Pamela Chumbe) Joaquín de Orbegoso (Eduardo Salazar) Laly Goyzueta (Betty Cruz) Urpi Gibbons (Vilma Rossi) Bruno Odar (César García) Manuel Gold (Johnny Videla) El primer actor Javier Valdés (Arturo Thompson) Alejandro Tagle (Marcos García) Rodrigo López (Iván Chumbe) Erika Rojas (Génesis Márquez) Flor Castillo (Rosa) Camila Ferrer (Mónica Olavarría) Daniela Nora (Sara) Adriana Salas (Alicia Aguilera) Almudena García (Manuela Salazar)

Informes RPP Mario Vargas Llosa retornó a La Catedral en busca del fantasma de Zavalita Recientemente, gracias a una publicación del periodista Álvaro Vargas Llosa, se conoció que su padre, el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, volvió al cruce del jirón Huancavelica con la avenida Alfonso Ugarte, cerca de la Plaza Unión, en el Cercado de Lima, donde estuvo el bar que dio nombre a su tercera novela: Conversación en La Catedral, publicada en 1969. Conozcamos a continuación algo más sobre una de las principales obras del escritor. Leer más Informes RPP Mario Vargas Llosa retornó a La Catedral en busca del fantasma de Zavalita