"Ya no me gritan Paolo Guerrero, sino 'Pobre novio'": Nikko Ponce feliz de ser protagonista de una novela familiar

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú Nikko Ponce cuenta cómo fue que regresó a la actuación tras dejarla por decepciones laborales.

En Pobre novio, Nikko Ponce no solo interpreta a Santiago García, sino que lo siente y entiende desde una experiencia propia. Abandonado en el altar, se encuentra atrapado entre el dolor y la sorpresa cuando, por obra de un amigo y un empresario, pasa de ser el hombre rechazado a un codiciado “premio” en una rifa para solteras.

En este proyecto, el actor es uno de los protagonistas y se mostró feliz de tener esta oportunidad en su carrera. En el verano de 2020, decepcionado por los constantes rechazos en el mundo de la actuación y en plena pandemia, decidió apartarse del arte. Se fue a vivir a una playa del norte con su pareja en ese entonces y su madre, y, decidido a no actuar más, se tatuó el brazo como un cierre simbólico. Se dedicó a surfear y a dar talleres de música, convencido de que el camino actoral ya no era para él.

Sin embargo, la vida le dio una sorpresa: le ofrecieron un papel en Contigo Capitán, la primera producción oficial peruana para Netflix, en la que interpretó al futbolista Paolo Guerrero. Desde entonces, llegaron nuevas oportunidades como Papá en apuros y El Gran Chef Famosos, y ahora, Pobre novio.

"Me fue a vivir a la playa Lobitos, en el norte. La pandemia fue una de las razones por las que quise dejarlo, también decepciones de trabajo donde no recibí mucho apoyo, intenté, toqué puertas y estudié para dictar actuación, estaba en el norte con mi novia de esa época, hasta que me dijeron: ‘Esto es lo tuyo, ven’", recordó en el programa En Escena, de RPP.

De acuerdo con Nikko Ponce, la nueva novela familiar, al igual que Papá en apuros y Pituca sin Lucas están llevando las producciones a otro nivel gracias a la calidad de imagen y producción. "El canal 2 está dando la hora, hay un salto gigante desde Papá en apuros y cuando descansé en el trance de Pituca sin Lucas, están grabando con mejores cámaras, en 8K, hay drones, y me encanta ser parte de este cambio. Es poner la vaya alta porque el Perú lo merece porque hay buenos actores. Pobre novio, y las demás novelas, tranquilamente se pueden vender afuera, o en streaming porque tienen buena calidad".

Asimismo, para darle esencia a su personaje, el actor no vio la versión original: "No suelo ver porque es una adaptación. Uno no quiere guiarse netamente, sino dar tu propia creación del personaje. Lo que sí me di cuenta es que hay un poder de redes interesante, ya no me gritan ni Wachimán ni Paolo, sino Pobre novio. Lo adaptamos más a la actualidad".

Nikko Ponce interpreta a Santiago García en "Pobre novio".Fuente: @nikkooficial

¿De qué trata "Pobre novio"?

"Santiago (Nikko Ponce) es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en Finder, red social de citas. Es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiéndolo en el soltero más codiciado del país, ya que la afortunada que resulte ganadora se hará acreedora no sólo de él como esposo, sino de una serie de fabulosos premios. Pero será durante todo este proceso que conocerá a Isabela Thompson (Priscila Espinoza), ejecutiva de marketing de la cual empezará a despertar una atracción inesperada", reza la descripción de la novela.

¿Quiénes integran el reparto de "Pobre novio"?

Siguiendo con el éxito de Papá en apuros y Pitucas sin Lucas, la nueva ficción contará con un elenco excepcional:

Nikko Ponce (Santiago García) Priscila Espinoza (Isabela Thompson) Andrea Luna (Pamela Chumbe) Joaquín de Orbegoso (Eduardo Salazar) Laly Goyzueta (Betty Cruz) Urpi Gibbons (Vilma Rossi) Bruno Odar (César García) Manuel Gold (Johnny Videla) El primer actor Javier Valdés (Arturo Thompson) Alejandro Tagle (Marcos García) Rodrigo López (Iván Chumbe) Erika Rojas (Génesis Márquez) Flor Castillo (Rosa) Camila Ferrer (Mónica Olavarría) Daniela Nora (Sara) Adriana Salas (Alicia Aguilera) Almudena García (Manuela Salazar)

Podcast recomendado EL POPULAR CÓMICO, CARLOS ÁLVAREZ, REAPARECE EN PANAMERICANA TV CON "ASÍ ESTAMOS", UN PROGRAMA QUE, APARTE DE DIVERTIR PONDRÁ EL DEDO EN LA LLAGA. Leer más En escena | programa CARLOS ÁLVAREZ REAPARECE CON ASÍ ESTAMOS