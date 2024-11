Marco Zunino revela que le diagnosticaron cáncer de vejiga: "No voy a mentir, lloré"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Marco Zunino reveló que fue diagnosticado con cáncer de vejiga en estadio I, una enfermedad que enfrenta desde hace algunos meses. El actor compartió detalles sobre las circunstancias en las que recibió la noticia y cómo ha afrontado esta etapa difícil en su vida.

"Este año pasaron varias cosas y, entre ellas, un diagnóstico positivo de cáncer de vejiga. Recogí la biopsia, y el doctor me dijo: 'es positivo, es cáncer'. Se sienten escalofríos. Dije: 'ok, qué es lo que tengo que hacer'", expresó para Día D.

Según su testimonio, los resultados médicos los recibió el mismo día en que tenía el ensayo general para el espectáculo Nubeluz: la despedida.

Zunino admitió que, aunque intentó mantener la calma al inicio, no pudo evitar quebrarse: "No voy a mentir, lloré, se me salieron las lágrimas". Tras el diagnóstico, el actor se sometió a una operación, aunque solicitó a sus amigos que no lo visitaran en el centro médico, ellos insistieron en acompañarlo. "No había manera que no vayan, tengo mucho que agradecerles", indicó.

Para el actor, recibir el diagnóstico de cáncer lo llevó a replantear su perspectiva sobre la vida, pues nunca había considerado la posibilidad de enfrentar tan cerca a la muerte.

"Cuando te dicen la palabra cáncer asusta definitivamente. Lo que ha cambiado mi vida, porque sí me siento distinto, es que por primera vez ya no me siento inmortal. Sabemos que la muerte está presente, pero nos creemos inmortales realmente y por primera vez dices: 'oye, no está tan lejos', contó.



Marco Zunino agredecido con Christian Thorsen

Marco Zunino aprovechó su testimonio para subrayar la importancia de los chequeos preventivos, ya que el cáncer fue diagnosticado en su etapa inicial, esto gracias a la recomendación de su amigo y colega Christian Thorsen, quien también lucha contra la enfermedad.

"El cáncer está en estadio I, lo sacaron. Ahora estoy en tratamiento de inmunoterapia, que es tan efectivo como la quimioterapia. Y creo también en los tratamientos alternativos”, explicó Zunino, mencionando que sigue un tratamiento con muérdago, inspirado en la experiencia de Thorsen.

"Hay días que te vas a desplomar definitivamente, tampoco soy Superman. Me di el permiso de llorar, de decir: 'oye, te ha dado cáncer. Desahógate'. Está bien ser fuerte, pero también tienes derecho a desmoronarte un rato. Y de ahí seguir, porque la vida sigue", sostuvo.

