Andrea Luna espera una continuación para “Princesas”, la telenovela peruana que se basada en los cuentos clásicos de los hermanos Grimm. Como se recuerda, la trama se centra en las vidas de Blancanieves, Bella, Cenicienta y Rapunzel, quienes están adaptadas a la era contemporánea y tienen vidas modernas.

Frente al éxito de la producción en sus primeros episodios… ¿“Princesas” tendrá otra temporada? Al respecto, la actriz admitió sentirse feliz con lo que ha logrado todo el elenco y equipo en la primera entrega, pero ansía seguir interpretando su personaje –la malvada hermanastra Zamara– otra vez para un próximo rodaje.

“Me siento muy contenta con el trabajo de todos en ‘Princesas’ y debo decir que ‘Zamara’ me ha dejado muy feliz, muero por continuar esta historia en una segunda temporada. He recibido comentarios muy lindos (de su trabajo), estoy muy agradecida con el público”, dijo Luna al diario Trome.

Con un estreno exitoso en la pantalla chica, la telenovela nacional “Princesas” dio mucho que hablar por su alta posición en la tabla de audiencia. Por esa razón, el productor Miguel Zuloaga no descartó una segunda temporada en declaraciones de diciembre del 2020: “Si vamos por ese camino, todo indicaría que se realice otra temporada”.

El debut actoral de Amy Gutiérrez

Amy Gutiérrez debutó como actriz en la telenovela “Princesas”, donde interpretó a Alicia Barrio Nuevo, una versión de la protagonista del libro “Alicia en el país de las maravillas”. La experiencia, según dijo recientemente la salsera, fue divertida y retadora.

“Me divierto viéndome y eso es lo más chévere, por tener un personaje que trae mucha alegría”, comentó la cantante a Trome. Para ella, gracias a la ayuda que recibió de sus “compañeros actores” tuvo el impulso “para poder dar la talla”.

“Sin embargo, creo que me falta mucho para poder ser una actriz profesional. Pero me gusta y me disfruto viendo”, precisó. Gutiérrez apareció por poco tiempo en “Princesas” y cumplió con el rol de ser una Alicia que fungiera como la mejor amiga de Cenicienta, interpretada por Tatiana Calmell.

