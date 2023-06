'Los milagros de la rosa' superó en rating a 'El reventonazo de la Chola' y 'El Gran Chef Famosos'

Este sábado 24 de junio, los programas favoritos por el público lucharon para convertirse en el más visto por las familias peruanas. Sin embargo, solo uno logró el primer lugar en el rating y no se trata de ningún programa cómico ni reality de cocina.

El programa que superó a los demás fue ‘Los milagros de la rosa’ con 9.8 puntos en el ranking, a él le sigue ‘El reventonazo de la Chola’, donde estuvo presente Jota Benz presentando su canción y le dedicó unas emotivas palabras a su pareja Angie Arizaga. También estuvo Flavia Laos contando sus planes en la música y cómo va su relación con Austin Palao.

Es así que el espacio de Ernesto Pimentel alcanzó 9.5 en el rating. En tercer puesto está ‘El Gran Chef Famosos’ que en su segunda temporada al aire se ha consolidado como uno de los favoritos y, ahora en su semana de estreno, logró este sábado 8.4.

Los famosos se enfrentaron a una noche de sentencia en la cual Mr. Peet, Jesús Neyra y Antonio Pavón estarán en eliminación. Estos son los tres programas más vistos en la televisión nacional el sábado 24 de junio.

Por otro lado, el quinto y sexto puesto quedó ‘JB en ATV’ (7.4). Aquí Gabriela Serpa se sinceró sobre lo que siente por Alfredo Benavides y quedaron como amigos; mientras que en ‘Jirón del Humor’ (5.2), Antonio Pavón visitó el set y estuvo bromeando con los cómicos.

¿Dayanita ingresará a 'El reventonazo de la Chola'?

Ernesto Pimentel visitó el set de Así Somos, programa de RPP Noticias, donde despejó las dudas sobre el futuro de Dayanita tras su salida de 'JB en ATV'. "Espero que terminando este mes firme contrato porque me dijo que se iba a ir a Europa, entonces yo dejé todos los planes por eso. Sabe que está en nuestros planes tenerla en el programa ('El reventonazo de la Chola') y chambear con ella, me cae muy bien", dijo.

Asimismo, descartó tener enemistad con Jorge Benavides: "Nosotros vamos a trabajar como hacemos, es jornada ininterrumpida, hay normas, además, esto no es el colegio. No tenemos malentendido con Jorge Benavides, los que compiten son los programas, no las personas. Nosotros estamos consolidados como el programa de mayor audiencia".

Como se recuerda, Dayanita estuvo presente como invitada en 'El reventonazo de la Chola' donde afirmó que desde su retiro del espacio humorístico de ATV, ha recibido una serie de insultos en redes sociales que prefiere no leer. "Me choca demasiado. Como yo siempre se lo digo a muchos, para mí vivir todo esto es nuevo", indicó.

Fue después de este momento que Ernesto Pimentel le preguntó si seguía teniendo un contrato con 'JB en ATV'. Para sorpresa de muchos, Dayanita reveló que "no había firmado ningún contrato". "Estuve cinco años casi, trabajando, pero solamente dos años firmé contrato", detalló.

Luego agregó: "[En la última etapa] solo era como un: 'Dayanita, continuamos el otro año'. Eso era con la productora". La actriz cómica se volvió popular en la pantalla chica peruana al integrar el reparto del show de Benavides.