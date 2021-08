Korina Rivadeneira clasificó a la final de "Reinas del Show". | Fuente: Difusión | Fotógrafo: C. Zamalloa

Cada vez más cerca del título. Korina Rivadeneira consiguió clasificar a la final de "Reinas del Show" luego de una novena gala intensa, en la que Allison Pastor renunció en vivo y Leslie Moscoso regresó para tomar su lugar.

Para la modelo venezolana, este logro costó sudor y lágrimas, pues hace unos días, durante un ensayo, sufrió una caída fuerte que le produjo una lesión en la rodilla. Sin embargo, no pudo ocultar su alegría al verse adentro de la décima gala.

"No puedo creerlo, estoy demasiado contenta. Salió bien, pudo salir mejor, pero salió bien, que es lo que me importaba. (...) Yo pensé que me iban a eliminar, pero lo logré. Pude venir a ensayar ayer... Yo quiero ser una reina del show", dijo tras bambalinas al equipo de producción de "Reinas del Show".

Al ser consultada por el dolor de la lesión, Korina Rivadeneira manifestó: "Con la adrenalina no se siente nada, después sí me sentí muy débil". En conversación con Trome, detalló que tiene un "esguince y otras lesiones que no son preocupantes".

"El doctor me dio dos opciones: 'Haces terapia porque necesitas rehabilitarte o vas como un futbolista y vas con todo a ganar esa corona, y terminas de ahí al consultorio para tus terapias y rehabilitación", explicó.

Sobre el incidente de Allison Pastor

La novena gala de "Reinas del Show" estuvo marcada por la renuncia en vivo de Allison Pastor. Sobre su rival en el programa, Korina Rivadeneira señaló: "Era súper fuerte y merece estar acá, pero uno tiene que pensar bien antes de hablar; pero ya pasó y Leslie [Moscoso] está acá".

Además, añadió al medio mencionado: "Le diría [a Allison Pastor] que esté con sus sentimientos bien, aunque es difícil, porque es algo que no practico demasiado, pero sé cómo son las cosas en la televisión y siempre busco lo mejor de cada cosa. No enfocarnos en lo peor, sino en lo mejor de cada experiencia".

En cuanto a Gisela Valcárcel, conductora de "Reinas del Show", Korina Rivadeneira la calificó como "ejemplo de ser humano". "Ella en el programa no lo dice, pues señala que tiene una ayuda anónima, pero es mentira, pues es ella. Todo el tiempo está ayudando", aseguró.

