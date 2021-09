Melissa Paredes sufrió una descompensación durante la segunda temporada de "Reinas del show". | Fuente: Instagram / Melissa Paredes

La conductora de televisión Melissa Paredes fue anunciada como una de las competidoras en la segunda temporada de "Reinas del Show". Sin embargo, durante su primer número de baile, sufrió una descompensación.

El hecho ocurrió luego de que la presentadora de "América Hoy" bailara el tema de la película "Río". Fue en ese momento que sufrió un mareo y debió ser auxiliada por su bailarín y su mamá. Después de esta presentación, Paredes ofreció detalles de lo ocurrido al equipo de producción.

"Me asusté horrible. Yo terminé el baile digna, pero al momento que Anthony me baja, yo sentí que me iba para atrás. Sentí un mareo que se me vino la vida encima, por eso le digo: 'agárrame, agárrame'. Yo sentía que me caía", relató Melissa Paredes.

Según la también actriz, la exigencia física tras algunos meses sin ejercitarse pudo haber ocasionado este incidente.

"Yo no vengo aquí hace cinco años, aparte ya soy madre, es diferente el fuera de 'training', porque hace tres meses y medio que no puedo hacer ejercicios, mis compañeros lo saben, por un problema que tuve, una infección en uno de mis senos... Se junto todo más los nervios del baile jugaron una mala pasada", indicó Melissa Paredes.

Un nuevo reto en "Reinas del show"

Por otro lado, Melissa Paredes manifestó estar emocionada por enfrentar un nuevo desafío en la segunda temporada de "Reinas del Show".

Durante su primera presentación, la presentadora de televisión debió competira contra Milena Zárate, a quien pudo ganarle. Sin embargo, su permanencia en el reality no es segura por decisión del jurado.

Pese a todo, Melissa Paredes aseguró que viene recibiendo el soporte de su esposo, el futbolista Rodrigo Cuba. "Lo bonito de una mujer y un hombre que quiere ser más es que siempre nos esforzamos por lo que queremos y yo quiero estar en la pista, por me encanta; aparte, mis compañeros me han dicho que tengo llevar la corona y mi esposo me apoya un montón", indicó.

Como se recuerda, la segunda temporada de "Reinas del Show", espacio conducido por Gisela Valcárcel, sumó a dos nuevos miembros en su jurado, conformado por Morella Petrozzi y Santi Lesmez: se tratan de Tilsa Lozano y Adolfo Aguilar.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x13 Te recomendamos nuestras series y películas fijas para ver en Netflix, Prime Video, HBO Max o Disney+ SIN SPOILERS

¿Eres de los que se queda horas viendo qué hay en las plataformas de streaming y al final terminas viendo NADA? Si es así, no te preocupes, eres de los nuestros, así que hicimos este episodio pensando en ti. Te hacemos recomendaciones SIN SPOILERS qué ver en Netflix, Prime Video, HBO Max y Disney+ para que la próxima vez no gastes tiempo buscando y tengas las fijas. Por supuesto, ninguno de los integrantes de este podcast coincide en sus gustos... así que la variedad está asegurada.