Fue en el 2013 cuando Melissa Paredes ganó la corona del certamen Miss Perú, aunque después debió renunciar a la corona. Una experiencia difícil que logró superar gracias a Gisela Valcárcel, según confesó ella misma.

Durante una reciente emisión de "América Hoy", la conductora de televisión se refirió a la vez en que perdió la corona luego de que su compañera Janet Barboza se lo preguntara. "Por las orejas de conejito, salí en una foto [vestida con lencería]".



Seguidamente, Melissa Paredes contó que este traje "fue un disfraz de Halloween [de conejito]". "Una lencería regia. Tenía entre 18 o 20 años... Gracias a Gisela [Valcárcel] que me levantó, me empoderó, porque ponerse una lencería, trabajar en lencería, no quiere decir que seas una mala mujer", detalló.

Ethel Pozo, también presentadora en "América Hoy", añadió que a Melissa Paredes la invitaron para bailar el tema "El Conejito" en el programa de Gisela Valcárcel. "Es injusto que a las mujeres nos digan cómo somos por cómo vestimos o por la foto que nos tomamos", dijo.

Gisela Valcárcel, su mayor referente

El pasado 1 de febrero, Melissa Paredes asumió la conducción de "América Hoy", junto a Ethel Pozo y Janet Barboza. La actriz confesó que esta siempre fue una de sus metas y que Gisela Valcárcel es su mayor referente.

"Siempre fue un sueño por cumplir [la conducción] y estoy agradecida con Gisela [Valcárcel], quien fue la que me eligió. Quiero seguir sus pasos, pues es la reina de la televisión", mencionó entusiasmada por el nuevo desafío en su carrera.



Ella recalcó que la popular 'Señito' es su "guía" en cuanto a la televisión y programas en vivo. "Creo que es la mejor referente que tenemos en el Perú", apuntó al diario Trome.

Melissa Paredes dijo iniciar su etapa en la conducción con humildad y agradecimiento por la oportunidad. "Estoy muy contenta de incursionar en la conducción, arranco el 2021 con el pie derecho, con toda la actitud y buenas vibras", agregó.

