Vania Bludau y Gabriela Herrera pasaron a sentencia en "Reinas del Show". | Fuente: Composición (Instagram)

Cada vez más cerca del cierre de temporada. "Reinas del Show" realizó su semifinal el 30 de octubre con presentaciones que pusieron en aprietos a más de una participantes, esta vez, a Vania Bludau y Gabriela Herrera, que pasaron a sentencia y tendrán que enfrentarse para competir en la gran final.

Durante la octava gala, la conductora Gisela Valcárcel anunció que Herrera "deberá batirse a duelo" con Bludau a fin de conseguir un cupo en la última emisión del programa. "Solo una de ellas estaría en la última ronda, de todas maneras", sentenció.

Asimismo, la presentadora dio a conocer a las dos concursantes que ganaron un pase directo a la final: Brenda Carvalho e Isabel Acevedo. Ambas deberán alistarse para poner todo de sí el próximo sábado 6 de noviembre. "Bailan durante las dos horas de la próxima semana Brenda Carvalho e Isabel Acevedo, prepárense para los tres bailes", dijo.

Por último, Gisela Valcárcel precisó que la próxima emisión de "Reinas del Show" empezará a las 10 p.m., pues el sábado que viene se transmitirá la Teletón.

¡GRAN SEMIFINAL 🔥!

Hoy en #ReinasDelShow2 👸🏻 viviremos una gala llena de magia celebrando La Canción Criolla 🎶 y Halloween 🎃 y muchas sorpresas más 🤗. ¡Acompaña a @GiselaPeru 👑 en esta gala sin precedentes a las 9:00 PM por @americatv_peru 🌐! pic.twitter.com/NnIkIvR6f1 — Reinas del Show (@ELGRANSHOW_Peru) October 30, 2021

El duro camino de Vania Bludau en "Reinas del Show"

No es la primera vez que Vania Bludau queda sentenciada en "Reinas del Show". Ya en la cuarta gala, atravesó por una situación parecido luego de mostrar sus habilidades en el merengue, y lo mismo ocurrió durante la séptima transmisión del espacio televisivo.

En otra emisión del programa, la concursante se salvó de ser eliminada tras un duelo con Brenda Carvalho. Gisela Valcárcel intercedió por ella para que se quedara y enfrentara en una gala a Melissa Paredes, quien por aquella fecha había contraído la COVID-19.

"Esto no es un salvavidas, debes jugártela en la pista y creo que todos debemos tener una segunda oportunidad", dijo en su momento la presentadora de "Reinas del Show". A lo que Vania Bludau respondió: "Yo dije que si el jurado me salvaba con un comodín, no iba a aceptar. Sin embargo, si tú me estás pidiendo un versus, entonces acepto el reto, lo voy a hacer".

