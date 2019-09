Renzo Schuller y su regreso a TV: "No necesariamente el ráting puede catalogar si un programa es bueno o malo" | Fuente: Instagram

Renzo Schuller alista su regreso a la televisión como parte del equipo de "El show después del show", programa que conducirá junto a Natalia Salas y Ethel Pozo y que se estrenará en setiembre. El actor y conductor conversó con "Encendidos" de RPP Noticias sobre su nuevo reto televisivo y el ráting.

"La televisión tiene eso (ráting), te acostumbras, pero tienes que saber manejarlo. Hay un momento en el que voy y me divierto, termina, chau. Sin pensar mucho en qué funciona o no. De eso vive un programa de televisión, lamentablemente, porque no necesariamente el ráting te puede catalogar si un programa es bueno o malo. De repente para ti un programa es espectacular, para muchos es lo máximo, pero no se puede generalizar", explicó.

"Me gusta la televisión, siento que aprendes mucho. Es lo que quería con un producto como este que saldrá en las mañanas. Es un magazine, parte del magazine tradicional, pero con algunos sketchs de humor y rebotar lo que pasará en 'El artista del año'", mencionó a "Encendidos".

Schuller destacó que tendrán una nueva propuesta. "Vamos a ver que dice la productora (Alessandra Olaechea). Están armadas ciertas cosas (segmentos), pero hay cosas que recién se están viendo para ver que se hará", contó.

En relación al horario en el que iría su nuevo programa, que podría competir con "Mujeres al mando", programa conducido por Karen Schwarz, Jazmín Pinedo y Mirella Paz, Schuller contó que la competencia, para él, no es problema. "Hay competencia en todos los horarios. Cada vez que he empezado un proyecto quiero que le vaya bien a todos, me cansa estar pensando: 'tenemos que ganar, tenemos que perder, tenemos que empatar'. Que sea lo que Dios mande. Yo lo voy a hacer lo mejor posible, me voy a divertir y ya", finalizó.

Natalia Salas, Renzo Schuller y Ethel Pozo | Fuente: Composición en base a imágenes de Instagram

NUEVO MAGAZINE

Las tres figuras públicas formarán parte del nuevo programa de América Tv llamado “El show después del show”, que llegará a la pantalla chica en el mes de setiembre.

“Hola, soy Ethel y lo que más me gusta es cocinar. Soy mamá, así que cualquier consejo (así de los caseros) aquí estoy”, se le escucha decir a Pozo en el último video publicado por la cuenta del programa en Instagram.

“Hola, soy Natalia Salas y soy actriz. Quedé segunda en el artista del año pero, la próxima, yo gano”, dice la reconocida actriz, pues recordemos que fue parte de la primera temporada del programa de Gisela Valcárcel, “El artista del año”, en donde quedó en segundo lugar en la gran final tras enfrentarse con la cantante Sandra Muente.

EL DATO "Hasta aquí no más" por Renzo Schuller El unipersonal presenta sus dos últimas funciones: 3 y 10 de setiembre Lugar: Estación de Barranco Hora: 9 p.m. Entradas en Teleticket y en el mismo local.