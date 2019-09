¡Formalizaron la relación! Luego de varias semanas de salidas, la actriz Mayra Goñi y el músico Nesty se convirtieron oficialmente en pareja. El reguetonero le preguntó si quería ser su novia, en vivo, durante la reciente emisión de "El artista del año". La joven se mostró emocionada ante esta nueva etapa.

"Ya sellamos nuestro amor. Es oficial y estoy feliz", dijo al terminar el programa de Gisela Valcárcel. Además, halagó a su pareja: "Nesty es muy noble. Yo creo que se roba el corazón de cualquiera", agregó.

Cuando le pidió ser pareja en "El artista del año", se encontraba presente en el set la mamá de Mayra Goñi. La actriz de "Ven, baila quinceañera" aseguró que el reguetonero ya se ganó el corazón de su "suegra". "Es una persona muy entradora. Él no tiene vergüenza de nada, va y la abraza aunque mi mamá se sorprenda", comentó.

Nesty confesó que estaba nervioso porque es la primera vez que hace algo así. En tanto, ella espera que el músico ─que suele viajar por su trabajo─ se pueda quedar hasta la final del programa de Gisela Valcárcel.

Los artistas iniciaron su interpretación de "Vivir lo nuestro", cuando Nesty pidió que apaguen la música para tomar la palabra. "Llevamos en esta historia mucho tiempo, que si estamos o no estamos. Esto no es parodia", dijo el cantante y concursante de "El artista del año" para luego preguntarle a Mayra Goñi si quería ser su pareja.

La respuesta de la actriz de “Ven, baila quinceañera” fue positiva, lo que emocionó tanto al público presente y al jurado.

Previamente, la actriz aseguró que esperaba que el cantante Nesty le hiciera una propuesta formal. "Todavía no se declara, pero nos queremos mucho y estamos disfrutando el momento. Y no quiero suponer que ya estamos. Soy una mujer chapada a la antigua, y me gusta que me propongan empezar una relación", dijo la artista.