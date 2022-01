Integrantes de la telenovela "Torbellino" compartieron su reunión en redes sociales. | Fuente: Composición (Instagram)

En 1997, televidentes peruanos vivieron el furor de 'Torbellino', una telenovela de amores adolescentes que catapultó la carrera de una camada de jóvenes actores y actrices. Veinticinco años después, siete de ellos se reunieron este jueves.

Desde sus cuentas de Instagram, Marco Zunino, Érika Villalobos, Daniela Sarfati y Gabriel Calvo dejaron registro de fotografías y videoclips del encuentro que vivieron junto a Pablo Saldarriaga, Bárbara y Fiorella Cayo.

En las imágenes, los integrantes de la banda también llamada Torbellino lucen alegres de volver a verse. Y, por lo visto, existen planes de llevar a cabo un evento que conmemore a la ficción que hizo coincidir sus carreras.

"Siente, algo se viene..."

Cada uno de los miembros del elenco dejaron mensajes en sus publicaciones que aludían a una probable reunión especial. Sarfati, por ejemplo, escribió en la descripción de una fotografía: "Algo se viene... 25 años después, pudimos estar todos juntos. ¡Y con las mismas bromas!".

Lo propio hicieron Zunino, Calvo y Villalobos, que crearon expectativa entre sus seguidores al anunciar: "Siente, algo se viene...". Además, la actriz que dio vida a María en 'Torbellino' compartió un video en el que se puede ver cómo canta junto a sus compañeros la canción 'Noche azul'.

Todos están reunidos en una sala de ensayos y entonan las letras de una de sus canciones más conocidas. "Noche azul… / tú pintas de amarillo mis / días más grises…", escribió Gabriel Calvo al pie del mismo material que posteó Villalobos.

Torbellino, la banda

Dado su éxito, de la telenovela 'Torbellino' surgió tiempo después una agrupación musical con un nombre homónimo, integrada precisamente por Érika Villalobos, Gabriel Calvo, Pablo Saldarriaga, Daniela Sarfati, Marco Zunino, Bárbara y Fiorella Cayo.

La banda lanzó en noviembre de 1997 su disco 'Torbellino: Corazón de la ciudad' y también otros sencillos, como 'Poco a poco', 'Solamente tú' y 'Boulevard', que marcaron a una generación de adolescentes noventeros.

El grupo entró en una pausa larga hasta que en 2018 se estrenó la telenovela 'Torbellino: 20 años después', que reunió al reparto original y lanzó un nuevo tema, compuesto por Bárbara Cayo: 'Pierde cuidado'.

Incluso en 2019, Torbellino volvió a subirse al escenario junto a la cantante Fey en un concierto que tuvo lugar en la Explanada del Parque de la Exposición.

El resto del elenco

Dos temporadas duró 'Torbellino', aunque la segunda volvió en 1998 bajo el nombre de 'Boulevard Torbellino'. Dirigida por Luis Llosa, la telenovela se transmitía de lunes a viernes por la señal de Latina (entonces Frecuencia Latina).

Además de los mencionados, formaron parte de su elenco Carlos Thorton, Gianella Neyra, Alejandro Delgado, Lourdes Berninzon y Noemí del Castillo, estos tres últimos los antagonistas de la historia.

Por el set de 'Torbellino', también desfilaron otras figuras de las tablas nacionales, como Vanessa Terkes, Alberto Ísola, Renato Rossini, Saskia Bernaola, Santiago Magill, Yvonne Frayssinet, Laly Goyzueta, Joaquín de Orbegoso, Laszlo Kovacs y Tatiana Astengo.

