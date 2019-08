"El valor de la verdad": Nicola Porcella vuelve al sillón rojo tras videos de agresión verbal a Angie Arizaga | Fuente: Instagram

¡Confirmado! Nicola Porcella fue confirmado como el nuevo participante del sillón rojo de El valor de la verdad, luego de ser separado de Esto es Guerra. Tal como sucedió luego de los hechos ocurridos en una fiesta de chicos 'reality' que se salió de control, el concursante del 'reality' dejó la competencia luego de protagonizar un video en el que agrede verbalmente a Angie Arizaga..

"Beto, este sábado estaré contigo contando mi verdad", se escucha decir a Nicola en el video promocional. El programa se emitirá el sábado 24 de agosto a las 10 p.m.

NICOLA EN EL SILLÓN ROJO

Durante su primera participación en El valor de la verdad, Nicola Porcella reveló en "El valor de la verdad" que sufre de depresión. El 'chico reality' dijo que toma cuatro pastillas al día para sobre llevar esta enfermedad. "Mi familia sufre mucho por eso. Es la razón por la que vivo con mi mamá, porque no me pueden dejar solo porque saben que me hundo a veces", sostuvo en el programa de Beto Ortiz.

Nicola Porcella agregó que "no puede meterse nada", porque toma pastillas hace mucho tiempo. A pesar de eso, reconoció que tomó en la fiesta de Asia. "Es lo que quedé con mi doctor. Tomo cuatro pastillas al día, pero cuando salgo y sé que voy a tomar alcohol, solo tomo tres", comentó. Según detalló, se trata de tres antidepresivos y un ansiolítico.

El caso de Nicola Porcella, según él mismo afirma, es clínico. "A mí me diagnosticaron cambios de ánimo muy rápidos... 'borderline'. Con rasgos de otras cosas, ansioso y todo eso. Sufro mucho cuando tengo mis caídas. La depresión no solo es estar triste, a mí me quita las ganas de todo.

Incluso, ante la pregunta de Beto Ortiz, Nicola Porcella confesó haber tenido pensamientos suicidas. "No sé si [he tenido] fantasías, pero sí se me cruzó por la cabeza", sostuvo.