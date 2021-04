Las imágenes de Yahaira Plasencia en una maletera serán una parodia en "JB en ATV". | Fuente: Instagram

Yahaira Plasencia en la maletera llegó a “JB en ATV”. El programa humorístico de Jorge Benavides lanzará un sketch este sábado 1 de mayo en ATV sobre las imágenes difundidas de la salsera peruana escondida en la maletera de un vehículo durante una intervención policial por realizar una fiesta en plena pandemia.

A través de las redes sociales, el popular ‘JB’ anunció una parodia sobre Yahaira Plasencia, quien causó polémica tras esconderse en una maletera ante un operativo policial en Cieneguilla. La cantante había estado celebrando su cumpleaños en una fiesta sin respetar la restricción de reuniones sociales por la pandemia de COVID-19.

“Un pequeño adelanto de lo que verán este sábado. Ustedes lo pidieron y aquí lo tienen. ¡Los esperamos!”, escribió el cómico desde su cuenta oficial en Instagram. En el video se puede apreciar a Walter ‘Cachito’ Ramírez imitar a la intérprete de “Y le dije no”, mientras que Jorge Benavides y Martín Farfán son el ‘Tío Lisuratas’ y el ‘Soldado Ryan’.

Así es como se ve a ‘Cachito’ esconderse en la maletera de un vehículo y cuando abren la cajuela dice: “No me estás grabando, ¿no?”. Esto último en referencia al video viralizado de Yahaira Plasencia cuando unas personas, aún no identificadas, la filman en el preciso momento que estaba oculta para evitar ser detenida por la PNP.

“JB en ATV” emitirá la parodia de la salsera el próximo sábado 1 de mayo después de la telenovela “María, la del barrio”.

¿Por qué Yahaira Plasencia se escondió en una maletera?

Al empezar el toque de queda, la artista de salsa señaló que fue conciente de que no podían salir. Y cuando oyó que tocaron el tiembre y la gente "empezó a ponerse muy nerviosa", confesó haber entrado en "pánico total" y decidió pedirle las llaves del carro a su amigo.

"Atiné solo a correr, buscar dónde podía cuidarme, meterme; por eso abrí la meletera, me metí ahí. Sin mentirles, estuve cerca de 40 o 45 minutos en esa maletera. Estaba en shock total, fue algo realmente horrible. Sentía la bulla de la gente, los policías, estaba muy asustada", reveló Yahaira Plasencia.

Tras permanecer escondida, relató que alguien abrió la maletera del automóvil, pero no logró identificar quiénes eran. "El flash con el que me apuntaban me tapó la vista. Abrieron y cerraron la maletera, y se fueron". Diez minutos después, salió de la maletera y entró al asiento trasero, llamó a su hermano y su amigo, y se marcharon de allí.

