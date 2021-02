"Yo Soy": Imitador de Bad Bunny venció a Ricardo Montaner. | Fuente: Composición

El imitador de Bad Bunny reapareció, en la más reciente edición de “Yo Soy”, para demostrar su talento en el escenario. Después de que generó buenas críticas en su primera aparición, el artista volvió para quedarse con una de las sillas de los consagrados.

Para poder quedarse, tuvo que retar a un compañero y escogió al imitador de Ricardo Montaner. Con su interpretación de “Chambea”, Daniel Córdova -quien rinde homenaje al popular ‘Conejo malo’- se volvió en el favorito del jurado.

Mauri Stern fue uno de los más emocionados y destacó su participación gracias a su carisma: “Bad Bunny, me caías bien, y (ahora) me caes mejor. Encantador, carismático, disfrutaste”, dijo el exMagneto en "Yo Soy".

Sin embargo, Hugo Apaza, imitador de Ricardo Montaner no recibió los mismos comentarios. A pesar de salir su zona de confort al cantar “No me entregues tu amor”, un tema más movido, no convenció al jurado de "Yo Soy".

Si bien no recibió buenas críticas, lo felicitaron por arriesgarse ya que eso habla bien de su versatilidad. Por otro lado, Tony Succar agregó que ve con buenos ojos al imitador de Bad Bunny: “Te veo como un artista serio y te felicito”, indicó.

Finalmente, la votación resultó tensa y tres de los jurados optaron por Daniel Córdova. Por su parte, Maricarmen Marín fue la única quien le dedicó su voto al imitador de Ricardo Montaner. Así se dio un nuevo ingreso a la silla de los consagrados.

