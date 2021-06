"Yo Soy: Nueva generación", el programa de imitación protagonizado por pequeños talentos, llega a su final este sábado 12 de junio. | Fuente: Difusión

"Yo Soy: Nueva generación" convocó a los más talentosos imitadores infantiles y adolescentes, que semana tras semana fueron ganándose la admiración del jurado y el público. Sin embargo, todo tiene su final y el 'reality' llevará a cabo su última gala este sábado 12 de junio desde las 8:30 p.m.

De este modo, la producción de Latina concluirá con un encuentro que guarda grandes sorpresas para los televidentes. Con un jurado encabezado por Mauri Stern, Michelle Soifer, Katia Palma y Ángel López, se espera que la gran final arranque emociones de todo tipo.

Y es que “Yo Soy: Nueva Generación” ha enfrentado a talentosos niños que han mostrado su talento imitando a las grandes estrellas de la música mundial, entre ellos destacan Laura Pausini, Amaia Montero, Raúl Romero y Pedrito Fernández, quienes se encuentran en sus sillas de consagrados.

Sin embargo, todo puede cambiar este fin de semana. La conducción, como siempre, estará a cargo de Rafael Cardozo y Karen Schwarz.

Ángel López se despide de "Yo Soy"

El cantante Ángel Lopez, que en los últimos meses resaltó como jurado de “Yo Soy Perú”, anunció su retiro del programa de canto e imitación para volver a los Estados Unidos a seguir con su carrera musical.

Por medio de un video publicado en sus redes sociales, el también productor y compositor detalló que el principal motivo de su salida está relacionado con el fin de su contrato con Latina aunque le hubiese gustado sumarse a otros proyectos.

“Estamos cerca de la última semana de la presentación de la nueva generación de ‘Yo Soy’ y regreso a Estados Unidos pero no quería que piensen que me voy porque extraño a mis hijos”, aclaró Ángel Lopez explicando que se considera un artista “gitano” ya que suele pasar cortas temporadas en diversos países.

“No me voy porque extraño, sino porque ya hemos completado el compromiso que tengo con Latina. A mí me hubiese gustado seguir trabajando, ser parte de ‘La Voz Perú’ sería un gran honor, pero esto no se me ha ofrecido, comentó.

