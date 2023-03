Ricardo Morán regresa como jurado del nuevo reality de talentos, junto a Katia Palma y Daniela Darcourt. | Fuente: Latina

El nuevo programa Duelo de campeones tendrá a los ganadores de tres realities de canto, baile e imitación compitiendo entre ellos. En marzo, de acuerdo con la promoción de Latina, el reality tendrá a Cristian Rivero como conductor y el regreso de Ricardo Morán y Katia Palma como jurado.

Según video promocional, Duelo de campeones tendrá a Morán, Katia Palma y Daniela Darcourt como jurados de este nuevo espacio y a Cristian Rivero como el conductor principal. El programa enfrentará en duelos a diversos artistas que luego serán retadores de los campeones consagrados.

En este espacio se unirán los ganadores anteriores de clásicos realities del canal: Yo Soy, La Voz Perú y Perú tiene talento. El programa se estrenará en marzo.

"Yo soy está descansando, así como a veces uno tiene que tomarse un 'break'"

En noviembre pasado, Ricardo Morán habló sobre el fin de Yo Soy, el reality de imitación musical que dejó de emitirse en julio de 2022, luego de acumular más de 30 temporadas en la televisión nacional. En entrevista con RPP Noticias, el productor precisó que la exitosa franquicia necesita un merecido descanso.

"Este año nos hemos despedido de Yo Soy con la gran final, la temporada de aniversario y la temporada 10 años. Ahora, Yo Soy está descansando, así como a veces uno tiene que tomarse un 'break', el programa se ha tomado un descanso", detalló.

Sobre el posible regreso del reality a la pantalla chica, Morán sostuvo que la fecha es incierta, pues aún no existen conversaciones al respecto entre el equipo de producción y los dueños de Latina.

"¿Cuándo va a acabar ese 'break'? No lo sé yo, no lo sabe 'Rayo en la Botella', la productora que tengo con Anita Roca Rey, pero más importante, no lo ha decidido el canal quienes son los que toman estas decisiones. Lo único en lo que nos hemos puesto de acuerdo, por primera vez en 10 años, es que Yo Soy se merece su descanso", precisó.