Amazon Prime lanzó fotografías de lo que veremos en “Un príncipe en Nueva York 2”, protagonizado nuevamente por el actor cómico Eddie Murphy. En estas imágenes podemos ver que se han unido al elenco el veterano actor James Earl Jones y hará del rey Jaffe Joffer.

Además, también se confirmó la participación de los barberos de Queens que verán llegar a Amkee a su local y se comienzan a reír al verlo vestido. Por otro lado, está Lisa McDoweel que se pondrá la piel de la esposa de Akeem, rey de Zamunda.

Asimismo, Arsenio Hall regresará como el fiel confidente del monarca. “Un príncipe en Nueva York 2” se estrenará el 5 de marzo del 2021 por Amazon Prime Video.

¿QUÉ SE ESPERA DE “UN PRÍNCIPE EN NUEVA YORK 2”?

El estudio Paramount contrató a Craig Brewer ("Black Snake Moan", 2006) para dirigir "Un príncipe en Nueva York 2" tras la buena sintonía mantenida con el humorista en "Dolemite Is My Name" (2019), una película de Netflix con la que Murphy regresó entre aplausos tras muchos años alejado de los grandes focos.

Murphy volverá a ponerse en la piel de Akeem, el consentido príncipe africano que, aburrido de que le buscaran potenciales esposas que lo adulen todo el rato, decidió viajar a Queens (Nueva York) para, desde el anonimato, buscar una mujer de la que enamorarse realmente.

La secuela verá cómo Akeem descubre que tiene un hijo perdido y regresa a Estados Unidos para conocer al heredero al trono de Zamunda.

Actores como Arsenio Hall o James Earl Jones, que participaron en la película original, también aparecerán en la continuación. Asimismo, habrá nuevas incorporaciones al elenco como la de Wesley Snipes.

"Un príncipe en Nueva York", dirigida por John Landis ("The Blues Brothers", 1980), recaudó 289 millones de dólares en todo el mundo y obtuvo dos nominaciones a los Oscar: mejor maquillaje y mejor diseño de vestuario.

