'And Just Like That': Los personajes de 'Sex and The City' que regresan para la segunda temporada

Para el reboot de 'Sex and The City' vuelven personajes conocidos de las entregas anteriores. Te sorprenderá más de uno.

"And Just Like That" se convirtió en un auténtico éxito tras su estreno en diciembre de 2021 en la plataforma de HBO. Las actrices Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cinthya Nixon volvieron a interpretar sus icónicos personajes en una historia más desenfadada y con lecciones de feminismo para adaptarse al contexto actual.

Si bien hay un evidente salto de tiempo de la serie de los 90 y las películas posteriores, hay actores que volvieron a interpretar a sus personajes. A continuación, conoce los detalles de la serie de HBO Max.

¿De qué se trata 'And Just Like That ' ?

La serie sigue a Carrie Bradshaw junto a sus inseparables amigas Miranda Hobbes y Charlotte York, quienes ahora están en sus 50 años. Esta nueva versión reanuda los hechos de las entregas interiores y hace una recapitulación de la vida del trío de mujeres en Manhattan.

Carrie continúa casada con el famoso Mr. Big, Miranda va a la universidad y lidia con algunos problemas maritales; mientras que Charlotte debe aprender cómo es la educación infantil actualmente gracias a sus dos hijas. Algunos eventos inesperados desatarán historias embrolladas, más dramas y aventuras que pondrán a prueba la amistad del trío de amigas.

¿Qué personajes de ‘Sex and The City’ regresaron a la serie?

1. Carrie Bradshaw

La actriz Sarah Jessica Parker regresó para darle vida nuevamente a Carrie Bradshaw, recordada por su estilo para vestirse y su vibrante personalidad. En la serie, la protagonista tendrá que lidiar con el inesperado fallecimiento de su esposo.

2. Aidan Shaw

Fue una de las primeras confirmaciones. El personaje interpretado por John Corbett regresará para la popular serie en su segunda temporada.

3. Miranda Hobbes

La ganadora del Emmy, Cynthia Nixon, regresó con su papel de Miranda Hobbes. El personaje pasará por una crisis marital y empezará a explorar su bisexualidad.

4. Charlotte York

La actriz estadounidense Kristin Davis se reencontró con su querido personaje Charlotte York. El personaje tendrá que aprender sobre algunas problemáticas de la actualidad, especialmente por la crianza de sus hijos.

5. Mr. Big

Chris Noth se reencuentro con el personaje no tan queridos por muchos, Mr. Big, el esposo de Carrie. Como se recuerda, ambos se casaron en la última película, pero en "A Just Like That" él muere en el segundo episodio, dejando a Carrie totalmente destrozada.

6. Natasha Naginsky

El controvertido papel de la actriz Bridget Moynahan como ex esposa del Mr. Big también fue uno de los regresos al reboot de "Sex and the City".

7. Steve Brady

El actor David Eigenberg volvió a interpretar el papel de Steve Brady, el esposo de Miranda.

8. Harry Goldenblatt

Evan Handler volvió a ponerse en la piel de Harry Goldenblatt, el esposo de Charlotte.

9. Stanford Blatch

Willie Garson volvió a interpretar al carismático mejor amigo de Carrie en "Sex and The City". Sin embargo, el actor falleció a causa de un cáncer de páncreas en pleno rodaje de la serie.

