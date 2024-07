'Bridgerton 4': Netflix confirma que Benedict protagonizará la cuarta temporada

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Querido lector, ¡tenemos una noticia emocionante! La cuarta temporada de la exitosa serie Bridgerton se enfocará en Benedict, el segundo hermano mayor de una de las familias más distinguidas de la alta sociedad, quien hasta ahora se ha resistido a sentar cabeza.



Tras las historias de Daphne y Simon en la primera temporada, Anthony y Kate en la segunda, y Colin y Penelope en la tercera, esta nueva entrega, ambientada en la era de la Regencia en el Reino Unido, promete adentrarse en el viaje amoroso de Benedict.



"Se le ha informado a esta autora que tal vez sea hora de desenmascarar al nuevo pretendiente del mercado matrimonial: la historia de Benedict Bridgerton llegará en la próxima temporada", anunció Netflix en sus redes sociales. En un video compartido por el servicio de streaming, el actor Luke Thompson, quien da vida a Benedict, acepta con entusiasmo el desafío que le espera.

¿De qué tratará Bridgerton 4?

La cuarta temporada de Bridgerton se compondrá de ocho episodios y se centrará en Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson. La trama adaptará el tercer libro de la serie de Julia Quinn, An Offer From a Gentleman (conocido en español como Te doy mi corazón).



A pesar de que ya tres de sus hermanos han encontrado el amor y se han casado, Benedict sigue sin querer comprometerse. Su perspectiva cambia cuando conoce a una enigmática y fascinante mujer, apodada la Lady in Silver (dama de plata), en un elegante baile de máscaras, según la sinopsis.

¿Cómo le fue a Bridgerton 3?

Bridgerton rompió récords durante su tercera temporada, que exploró el romance entre Colin (Luke Newton) y Penelope (Nicola Coughlan) y reveló finalmente la identidad de Lady Whistledown a la alta sociedad de Londres.



La primera mitad de esta temporada acumuló 45,05 millones de vistas en sus primeras semanas de estreno mundial, lo que equivale a aproximadamente 165,2 millones de horas de visualización.



Hoy en día, Bridgerton se mantiene como uno de los mayores éxitos de Netflix, permaneciendo nueve semanas consecutivas en el top 10 de visualizaciones en la plataforma.