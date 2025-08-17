Día del Niño: 10 películas infantiles en streaming para disfrutar en familia y dónde encontrarlas

Una selección de títulos imperdibles para ver en casa. Diez películas infantiles en streaming que harán especial este Día del Niño.

¿Qué mejor momento para disfrutar de una película familiar que en el Día del Niño? Desde clásicos animados hasta producciones aclamadas por la crítica y éxitos de taquilla, te compartimos una selección de diez títulos disponibles en streaming para disfrutar en casa con mucha canchita.

La lista incluye la más reciente aventura de Paddington, el oso peruano más famoso del cine, que arrasó en la taquilla del Reino Unido durante su estreno en 2024. También encontrarás Wonka (2023), la precuela protagonizada por Timothée Chalamet, y Ponyo y el secreto de la sirenita (2008), una de las joyas del maestro Hayao Miyazaki.

En cuanto a animación, hay opciones para todos los gustos: clásicos de Disney como El rey león (1994) y Lilo y Stitch (2002); así como producciones más recientes como El Gato con Botas: El último deseo (2022), La gran aventura Lego (2014), IntensaMente (2015), Cómo entrenar a tu dragón (2010) y Mi villano favorito (2010).

¡Mira los tráilers y prepárate para una maratón de diversión familiar!

Paddington en Perú (2024)

Paddington y los Brown viajan a Perú en busca de la tía Lucy. Su travesía los lleva desde la selva amazónica hasta los Andes, enfrentando retos y forjando nuevas amistades que marcarán para siempre su aventura.

Dirige: Dougal Wilson

Actúan: Hugh Bonneville, Emily Mortimer, Julie Walters

Disponible en HBO Max

El rey león (1994)

Tras la muerte de Mufasa, Simba huye creyéndose culpable. En el exilio, conoce a Timón y Pumba, quienes le enseñan "Hakuna Matata". Cuando crece, regresa para enfrentarse a Scar y reclamar su lugar como legítimo rey de la selva.

Dirige: Rob Minkoff, Roger Allers

Voces: Matthew Broderick, James Earl Jones, Jeremy Irons

Disponible en Disney+

Lilo y Stitch (2002)

Lilo, una niña hawaiana solitaria, adopta a Stitch creyendo que es un perro. En realidad, es el experimento 626, creado para el caos. Pero su vínculo con Lilo le enseña el verdadero significado de la familia y el poder del ohana.

Dirigen: Chris Sanders, Dean DeBlois

Voces: Daveigh Chase, Chris Sanders, Tia Carrere

Disponible en Disney+

IntensaMente (2015)

Las emociones Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco guían a Riley, una niña que enfrenta el cambio de ciudad. Cuando Alegría y Tristeza se pierden, deberán colaborar para salvar el equilibrio emocional de la pequeña y su felicidad.

Dirige: Pete Docter

Voces: Amy Poehler, Phyllis Smith, Richard Kind

Disponible en Disney+

Wonka (2023)

Antes de ser el gran chocolatero, Willy Wonka fue un joven soñador con magia e inventos. Su aventura para difundir alegría lo lleva a enfrentar al Cartel del Chocolate, hallar aliados inesperados y acercarse a cumplir su destino.

Dirige: Paul King

Actúan: Timothée Chalamet, Hugh Grant, Calah Lane

Disponible en Netflix

El Gato con Botas: el último deseo (2022)

El intrépido Gato con Botas descubre que ha gastado ocho de sus nueve vidas y, por primera vez, teme a la muerte. Para salvarse, emprende un viaje épico en busca del Último Deseo, desafiando peligros y abrazando la aventura.

Dirige: Joel Crawford

Voces: Antonio Banderas, Salma Hayek, Harvey Guillén

Disponible en Netflix

Ponyo y el secreto de la sirenita (2008)

Ponyo, una princesa pez, conoce a Sosuke y sueña con ser humana. Su deseo desata el caos en la aldea tras liberar poderes mágicos del océano. En medio del peligro, la amistad y la pureza de su corazón definirán su verdadero destino.

Dirige: Hayao Miyazaki

Voces: Kazushige Nagashima, Yūki Amami, Tomoko Naraoka

Disponible en Netflix

Cómo entrenar a tu dragón (2010)

Hipo, un joven vikingo, sueña con ser guerrero. Cuando hiere a un dragón, descubre en él un aliado inesperado. Juntos desafiarán los prejuicios de su aldea y demostrarán que la amistad puede cambiar la relación entre humanos y dragones.

Dirigen: Chris Sanders, Dean DeBlois

Voces: Jay Baruchel, Gerard Butler, America Ferrera

Disponible en Prime Video

Mi villano favorito (2010)

Gru planea robar la luna, pero su vida cambia al adoptar a tres huérfanas que derriban su corazón de villano. Con ayuda de los minions, descubrirá que el amor puede más que cualquier maldad y que ser papá es su mayor desafío.

Dirigen: Pierre Coffin, Chris Renaud

Voces: Steve Carell, Jason Segel, Miranda Cosgrove

Disponible en Prime Video

La gran aventura de Lego (2014)

Emmet, una figura común de LEGO, es confundido con el elegido para salvar el mundo. Junto a un grupo de héroes, deberá enfrentar al tirano Lord Business en una misión épica llena de humor, imaginación y bloques que cobran vida.

Dirigen: Phil Lord, Christopher Miller

Voces: Chris Pratt, Will Ferrell, Elizabeth Banks

Disponible en Prime Video

