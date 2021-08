"Diario de una futura presidenta" llega a su segunda temporada en Disney+. | Fuente: Disney+

Mujer empoderada, orgullosa de sus raíces latinas e inclusiva. Elena Cañero-Reed, la mandataria de Estados Unidos creada para la serie "Diario de una futura presidenta" que llega a su segunda temporada este 18 de agosto por Disney+, representa los valores de nuestra época. Una lideresa en diálogo con los temas del siglo XXI.

¿Cómo se forjó su liderazgo? ¿Cuándo adquirió estos atributos que la transformarían en la política más poderosa del mundo? La respuesta está en el diario que escribió cuando tenía 13 años y evidencia los altibajos de la secundaria que la encaminaron a convertirse en jefa de Estado años más tarde.

Las páginas del diario estuvieron inspiradas en los diarios que Ilana Peña, creadora de "Diario de una futura presidenta", tuvo cuando era una adolescente, según confesó a RPP Noticias. "Quería explorar esas emociones intensas y sentimientos dramáticos que no compartíamos, porque eran privados", dijo.

Y también buscaba mostrar aquella etapa de la secundaria marcada por la desorganización. "Cuando tenía 12 o 13 años, era extremadamente floja y desordenada. Todavía estoy aprendiendo día a día. Y darle a una niña el permiso para fallar y aprender era lo que realmente quería representar", explicó.

"Elena empieza la primera temporada queriendo ser una líder y pensando que todo se trata sobre ella, y es una cosa común que los líderes suelen pensar. Creo que los mejores líderes reconocen que el poder está en las personas que representan y en quienes los rodean. Es un viaje lento, pero Elena llegará ahí, y espero que otros líderes lo hagan también", comentó.

Interpretada por la joven Tess Romero, la futura presidenta de Disney —encarnada de grande por Jane Villanueva— no llega hasta la cima política sola. La acompaña su hermano Bobby (Charlie Bushnell), su madre Gabi (Selenis Leyva) y Sam (Michael Weaver), novio de su mamá. Personajes tan inspiradores como la misma Elena, que vuelven con muchos cambios en la segunda temporada.

Descubrir su propia voz

Pionera en retratar personajes LGBTQ para la compañía Disney, "Diario de una futura presidenta" ofrece personajes adolescentes que empiezan a descubrir su orientación sexual. Es el caso de Bobby, quien según Ilana Peña, en esta segunda temporada, realiza "un viaje realmente extraordinario" al "compartir con otros y empezar a usar su voz".



Darle vida a Bobby Carreño llevó a que su intérprete, Charlie Bushnell, aprendiera a jugar tenis y hurgue en sí mismo las semejanzas que comparte con el personaje. "Bobby y yo somos personas tranquilas, tenemos un gran grupo de amigos, una familia súper cariñosa que nos apoya. Y como lo están haciendo otros adolescentes, Bobby está tratando de averiguar quién es", dijo a RPP Noticias.

Para Tess Romero, actuar en una serie que aborde tópicos antes vedados en la pantalla chica es motivo de orgullo. "Es realmente genial que hablemos de temas que la gente está tratando en este momento. Creo que es increíble toda la representación LGBTQ que tiene el show. Me siento muy honrada de ser parte del programa", sostuvo.

Así como Bobby, Elena Carreño también está en búsqueda de su propia voz, según manifestó la creadora de "Diario de una futura presidenta". "En la segunda temporada, la chispa de ser presidenta entra en su mente. No lo dice en voz alta, pero está llegando ahí", indicó. Para Romero, es un personaje que resulta muy "identificable". "Es un poco torpe y muy dulce. Se preocupa profundamente por sus seres queridos", dijo.

Aprendizajes de generación en generación

"Diario de una futura presidenta" también une a dos generaciones de intérpretes: por un lado, los veteranos Michael Weaver y Selenis Leyva (conocida por su rol en "Orange Is The New Black" y que en la ficción de Disney repite plato como madre luchadora), y por el otro los jóvenes Tess Romero y Charlie Bushnell.

"Son tan buenos. Siempre me sorprende lo profesionales que son. Son tan maduros, mucho más que Michael", dijo entre risas Leyva, quien destacó lo preparados que son Romero y Bushnell como actores y la manera en que compaginan su profesión con su vida personal. "Estoy aprendiendo de ellos cómo hacer un mejor trabajo, manejando diferentes aspectos de mi vida sin desmoronarme", manifestó.

"Después de 20 años de trabajo, ves a personas que olvidan sus líneas, se ponen nerviosas ... estos chicos simplemente lo poseen. A esa edad comía barras de chocolate y pateaba pelotas de fútbol", dijo por su parte Michael Weaver. Él, junto a Leyva, conforman una pareja en "Diario de una futura presidenta" que, durante la segunda entrega, experimentarán lo que significa la convivencia.



Como madre viuda, Gabi, el personaje de Selenis Leyva, continuará lidiando con su duelo, según detalló Ilana Peña, pero la actriz advirtió que en la temporada dos la veremos "hacer más espacio para otra persona en su vida y en la vida de sus hijos". "Me encanta su evolución, la vemos realmente darle lugar al amor y el crecimiento en su propio mundo", indicó.

Mientras que Sam, su novio, está "tratando de averiguar cuál es su lugar" en la familia que Gabi ya tiene, según reflexionó Weaver. "Ciertamente hay mucha madurez, pero sigue siendo tonto, de lo contrario no habría hecho el papel", agregó.

